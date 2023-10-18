HSBC 250 puan faiz artışı bekliyor

Londra merkezli banka HSBC, Merkez Bankası’nın (MB) politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 32,5’e çekmesini bekliyor.

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Merkez Bankası son olarak 21 Eylül’de piyasa beklentisine paralel olarak politika faizini yüzde 25’ten yüzde 30’a yükseltmişti.

HSBC, MB’nin 26 Ekim Perşembe günü Para Politikası Toplantısı’nın (PPK) ardından açıklayacağı faiz kararı için tahminini paylaştı.

Ekonomim’in aktardığına göre HSBC’den yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: ”Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek son dönemde para politikası duruşunun politika faizinin ima ettiğinden daha sıkı olduğu ve pozitif reel faize yaklaşıldığı mesajını vermişti. Bu yorumlar, sıkılaşma döngüsünün sonuna yaklaşıldığı görüşümüzle uyumlu. Şimdilik yılın son çeyreği için ek faiz artışı beklemiyoruz ancak dezenflasyonist süreç hayal kırıklığı yaratmaya devam ederse TCMB daha fazlasını yapabilir.”

Banka ekonomisti Melis Metiner imzasıyla yayınlanan notta, MB’den 250 baz puanlık faiz artışı beklendiği belirtildi. Tahmin doğru çıkarsa politika faizi yüzde 30’dan yüzde 32,5 çıkacak.

Ne olmuştu?

İktidar uyarılara rağmen düşük faiz politikasında ısrar edince ekonomi krize girmiş, işleri toparlaması için Mehmet Şimşek ve Gaye Erkan gibi ‘piyasanın sevdiği’ isimler göreve getirilmişti. Yeni yönetimin ekonomi politikalarını ‘normalleştirmesi’ ve Merkez Bankası’nın da faiz artırması bekleniyordu. Ancak beklenen düzeyde bir faiz artışı ilk iki toplantıda yapılsa da ekonomistlerce yetersiz ve eksik bulundu. Bu da yabancı yatırımcıda soru işaretlerinin devam etmesine neden oldu.

Fakat 24 Ağustos’taki 750 baz puanlık artış beklentilerin üzerinde gelerek piyasalarca olumlu bulundu.

Türkiye ekonomisinde döviz ihtiyacıysa sürüyor. Şimşek bu nedenle seçim sonrası döviz bulabilmek için yönünü Körfez’e çevirmişti.

Şimdi, Batı yatırımlarını çekmek için de kollar sıvandı. Erkan ve Şimşek, JP Morgan’ın ağustos başında İstanbul’da düzenlediği yatırımcı toplantısına katılmıştı. JP Morgan Türkiye Masası Başkanı Burak Kaynak, Erkan’ın enflasyon görünümü ve para politikasına odaklanan kapsamlı ve teknik bir sunum yaptığını söylemişti.

7 Eylül’de Dünya Bankası, ‘ekonomiyi istikrara kavuşturmak için’ Türkiye’ye 35 milyar dolarlık (937 milyar 598 milyon 550 bin TL) yatırım paketini duyurmuştu.