Erden Timur PFDK’ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray Sportif Başkan Vekili Erden Timur disiplin kuruluna sevk etti.

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17 Ekim’de A Spor’da konuşan Timur, Dönemin Merkez Hakem Kurulu başkanı Lale Orta’nın VAR görüntüsünü Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç’a gönderdiğini iddia etmişti.

Hem Lale Orta hem de Ali Koç iddiayı yalanlamıştı. Fenerbahçe bu iddiaları nedeniyle Timur’un cezalandırılması istemişti.

TFF bunun üzerine harekete geçti. TFF’den yapılan yazılı açıklamada Timur’un tedbirsiz olarak PFDK’ya sevk edildiği belirtildi.

Açıklamada Timur’un medyaya verdiği demeçte yer alan ‘sportmenliğe aykırı hareketi’ ile ‘hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamaları’ gerekçeleriyle disipline sevk edildiği kaydedildi.