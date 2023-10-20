Fenerbahçe Erden Timur’un cezalandırılmasını istedi

Fenerbahçe, Galatasaray Sportif Başkan Vekili Erden Timur’un iddiasıyla ilgili olarak Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) soruşturma açmasını istedi.

Fotoğraf: AA

Yalanlanmıştı

17 Ekim’de A Spor’da konuşan Timur şunları öne sürmüştü: “(Dönemin Merkez Hakem Kurulu başkanı) Lale Orta, VAR görüntüsünü (Fenerbahçe Kulübü Başkanı) Ali Koç’a gönderdi. Kaydı var. 3 Şubat 2023. Riva’daki VAR odasına giriş çıkış kayıt altında tutuluyormuş. Orta, Adana Demirspor-Fenerbahçe maçı için VAR odasına giriyor. Mert Hakan’ın iptal edilen bir golü vardı izleyenler hatırlar. Bazı hakem arkadaşlarına bu görüntüyü gösteriyor. Onlara ‘Ali Koç’a bunu gönderdim, o da ikna oldu!’ diyor. Bunun başka maçlarda olmadığını nereden biliyoruz?”

Gerek Orta gerekse Koç, iddiayı yalanlamış, Koç, “Külliyen yalan ve itiraf” demişti.

Timur’a ceza talebi, federasyona uyarı

Fenerbahçe şimdi de Timur’un cezalandırılması için TFF’den harekete geçmesini istedi; aksi taktirde federasyonun da sorgulanması gerekeceğini kaydetti.

Kulüpten TFF’ye gönderilen metin özetle şöyle:

*Timur’un ülkemizin futbol paydaşlarının başında gelen federasyonunuzun kurulları ile kulübümüz hakkında bir kısım mesnetsiz iddialarda bulunmasından ve bu haksız iddialarını inanılır kılmak amacıyla kamuoyuyla paylaştığı açıklamalardan büyük bir endişe duymaktayız.

*Orta’nın Koç’a bir kısım görüntü ve bilgileri hukuka aykırı biçimde servis ettiği gibi fevkalade ağır bir ithamda bulunulduğu dikkatimizi çekmiştir.

*Söz konusu iddia, en hafif tabirle ‘gerçek dışı’ bulunmakla birlikte Türk futbolunun değerine zarar vermekte, adil oyun ilkesini sarsmakta ve futbol camiasında ciddi bir rahatsızlığa yol açmaktadır.

*İddianın gerçeklik payı konusundaki şüpheleri gidermek ve kamuoyunu aydınlatmak amacıyla bu iddiaların detaylı bir şekilde araştırılmasını ve gereken adımların atılmasını talep etmek zorunluluğu hasıl olmuştur.

*Federasyonunuzun soruşturma başlatması, ayrıca gerektiğinde ilgili tüm tarafların ifadelerini alması zaruri olup federasyonunuz yükümlülüklerinin de başında gelmektedir. Bu sürecin şeffaf, adil ve tarafsız bir şekilde yürütülmesi en büyük temennimizdir.

*Adil ve objektif olarak yürütülecek soruşturma ve kovuşturma aşamaları akabinde, kulübümüz ve mensupları hakkında ileri sürülen iddianın haksızlığı ortaya konacak olup gerçeğe aykırı biçimde bizleri töhmet altında bırakan açıklama yapan şahsın disiplin kurulları ve etik kurulunca ilgili yaptırımlarla cezalandırılacaklarına inancımız tamdır.

* Hiç şüphesiz ki söz konusu iddiaların aydınlatılması ve gerekli önlemlerin alınması, federasyonunuzun sorumluluğundadır.

*Bu sorumluluğun layıkıyla yerine getirilmesi elzemdir. Aksi takdirde, federasyonunuzun da sorgulanması gereği kaçınılmaz olacaktır.