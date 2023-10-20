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Hamas ABD’li iki rehineyi serbest bıraktı

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları, ABD’li iki rehineyi serbest bıraktıklarını duyurdu.

Fotoğraf: AA

Kassam Tugayları 7 Ekim sabahı İsrail’e ‘Aksa Tufanı‘ adlı kapsamlı saldırı başlatmıştı. Gazze’den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar yerleşim yerlerine girmişti.


İsrail’in resmi savaş ilan ederek Gazze’ye yoğun bombardıman başlatmasını tetikleyen Hamas’ın bu saldırısında en az 203 kişi rehin alınmıştı.

AA’nın haberine göre Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, Telegram hesabından paylaştığı açıklamada, Katar’ın çabalarına yanıt olarak ABD’li anne ve kızını serbest bıraktıklarını belirtti.

Ebu Ubeyde, “Bu yaptığımız, ABD’ye ve dünyaya, ABD Başkanı Joe Biden ve onun faşist yönetiminin iddialarının asılsız olduğunu göstermek içindir” ifadelerini kullandı.

İsrail, Gazze’ye elektrik, su ve gıda yardımlarını kesmiş; rehineler bırakılmadığı müddetçe bu katı ambargonun süreceğini duyurmuştu.

Hamas da ateşkes karşılığında rehineleri serbest bırakmayı önermişti.

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