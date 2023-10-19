İsrail: Tespit edilen rehine sayısı 203’e yükseldi

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi’nde 203 İsraillinin Hamas tarafından rehine tutulduğunu tespit etti.

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Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, düzenlediği basın toplantısında rehineler hakkında bilgi toplamak için Gazze Şeridi’ne ikinci defa nokta operasyonu düzenlediklerini açıkladı.

Hamas’ın elinde 203 İsrailli olduğunu tespit ettiklerini söyleyen Hagari, bu kişilerin aileleriyle temasa geçildiğini kaydetti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne muhtemel kara saldırılarını değerlendiren Hagari, ‘tüm güçlerin lojistik, koruyucu ve kişisel ekipman hazırlıklarının tam olduğundan emin olmak için çalıştıklarını’ söyledi.

Ne olmuştu?

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları 7 Ekim sabahı İsrail’e ‘Aksa Tufanı‘ adlı kapsamlı saldırı başlatmıştı. Gazze’den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar yerleşim yerlerine girmişti. Bunun üzerine İsrail Gazze Şeridi’ni bombalamaya başlamıştı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, “Savaştayız” demişti. Devam eden savaşta iki taraftan da siviller çatışmanın hedefi olmaya devam ediyor.

Gazze’den düzenlenen saldırılarda 1400 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 kişinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in saldırılarında Gazze’de 1524’ü çocuk 3 bin 785 kişinin öldüğünü, 12 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Batı Şeria’da da İsrail güçlerinin saldırılarında 69 Filistinli’nin öldüğü, yaklaşık 1250 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail’in saldırılarında 13 gazeteci yaşamını yitirmişti.