CHP’li Onursal Adıgüzel, Gezi Parkı Anması’na katıldığı gerekçesiyle ifade verdi

Eski CHP milletvekili ve genel başkan yardımcısı Onursal Adıgüzel, 2017’de Gezi Parkı Anması’na katıldığı gerekçesiyle ifade verdi.

İlk defa 2015’te milletvekili seçilen Adıgüzel, 2023 seçimlerinde aday olmayarak Meclis dışında kalmıştı.

Adıgüzel 2017’de, milletvekili olarak Gezi Parkı olaylarının 4’üncü yıl anmasına katıldığı gerekçesiyle bugün savcılığa ifade verdi.

ANKA Haber Ajansı’nın aktardığına göre Adıgüzel şöyle konuştu: “Gezi olaylarının 4’üncü yıl dönümünde, barışçıl Gezi direnişinde kaybettiğimiz arkadaşlarımızı anmaya yönelik ve Gezi direnişinin aslında ne kadar barışçıl ve Türkiye’nin özellikle son yıllarında toplumsal muhalefeti yükselten bir olay olduğunu hepimiz biliyoruz, bu çerçevede biz de 4’üncü yıla katılmıştık, nasıl Gezi Parkı olaylarında oradaysak. Bir ağacın korunması için aslında bir ağacın değil Türkiye’de ne olursa olsun bunun katılımcı bir yönetim anlayışıyla karar alınması gerektiğini, bir kişinin bir parkın değiştirilmesine karar vermemesi gerektiğini Türkiye’ye duyurmuştu. Dünyaya duyurmuştu binlerce genç. Orada olan gençlerden biri de bendim. 4’üncü yılında da milletvekili olarak anma etkinliğine katılmıştık bugün de anma etkinliğine katıldığımız için suçlanıyoruz ve gelip ifademizi verdik.”