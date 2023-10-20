Hakan Fidan: Bu kriz çok farklı, İsrail çok büyük intikam peşinde

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bu seferki İsrail-Filistin krizinin çok farklı olduğunu belirterek, “İsrail çok büyük bir intikam peşinde” dedi.

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Fidan, Filistin-İsrail savaşını TRT Haber’e değerlendirdi.

2009 ve 2014’te de Gazze’nin kuşatıldığını belirten Fidan, ancak son krizin, kendilerini ‘gerçekten endişelendirdiğini‘ vurguladı.

Fidan, şöyle devam etti: “Çünkü İsrail çok büyük bir intikam peşinde. 7 Ekim’de verdiği kayıplar, şu anda kadar verdiği en büyük kayıplar. Bu kaybın telafisini barışta değil, intikamda gördüğü için büyük bir misilleme peşinde şu anda.”

Ne olmuştu?

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları 7 Ekim sabahı İsrail’e ‘Aksa Tufanı‘ adlı kapsamlı saldırı başlatmıştı. Gazze’den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar yerleşim yerlerine girmişti.

Bunun üzerine resmi savaş ilan eden İsrail, günlerdir ağır bir şekilde savaş uçaklarıyla bombaladığı Gazze’ye karadan girmeye hazır olduğunu duyurmuştu.