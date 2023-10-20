Filistin’e destek veren Benzema, Fransız politikacıların hedefinde

Yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d’Or) ödülünün son sahibi Cezayir asıllı Fransız yıldız Karim Benzema, Filistin’e verdiği desteğin ardından ülkesindeki üst düzey politikacıların hedefi oldu.

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Uzun yıllar Real Madrid forması giydikten sonra Suudi Arabistan’ın Al-Ittihad takımına transfer olan 35 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından ‘kadın ve çocuk ayırt etmeksizin haksız bombardımanların bir kez daha kurbanı olan Gazze sakinleri için dua ettiğini’ paylaşmasının ardından hedef haline geldi.

Bu paylaşımın ardından Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, “Herkes Benzema’nın Müslüman Kardeşler’le kayda değer bağlantıları olduğunu biliyor” dedi.

Bouches-du-Rhone Senatörü Valerie Boyer ise daha da ileri giderek Benzema’nın ‘Fransa vatandaşlığından çıkarılmasını’ istedi: “İçişleri bakanının yorumları kanıtlanırsa Benzema’ya karşı önlemler alınmalı. İlk olarak Ballon d’Or ödülünün geri alınması sembolik bir ceza olabilir. Son olarak da Fransız vatandaşlığını kaybetmesini talep etmeliyiz.”

Fransa Milli Takımı’nın eski forveti Benzema, Lyon kentinde doğdu ancak Cezayir kökenli olduğu için çifte vatandaşlığı bulunuyor. Yıldız oyuncu, milli takım formasıyla 97 maça çıktı ve 37 gol attı.

Avukatı: Kamuoyu manipüle ediliyor

Benzema‘nın avukatı Hugues Vigier futbolcuyla ilgili iddiaları reddederken, İçişleri Bakanı Darmanin’e dava açmayı planladıklarını söyledi.

“Benzema’nın bu örgütle (Müslüman Kardeşler) hiçbir zaman en ufak bir ilişkisi olmamıştır” diyen Vigier, Bakan Darmanin’i Fransız kamuoyunu ‘manipüle etmeye’ çalışmakla suçladı.

Saintoul: Hukukun üstünlüğü nerede?

Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi milletvekili Aurelien Saintoul ise Benzema‘yı savunarak, ‘tahammül edilemez bir cadı avı başlatıldığını’ savundu.

Senatör Boyer’i ‘Benzema’yı Fransız vatandaşlığından çıkarma’ teklifi nedeniyle eleştiren Saintoul, “Hukukun üstünlüğü nerede? Benzema bir yasayı mı çiğnedi yoksa sadece Arap olduğu için mi?” diye sordu.