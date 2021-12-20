Akşam Postası / 20 Aralık 2021

Benzin, motorin ve otogaza zam

Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzine 62, motorine 55, otogaza 57 kuruş zam geldi.

Peş peşe tarihi zirveler: Avro 20 TL’nin üstünü gördü

Haftanın ilk gününde hem avro hem de ABD Doları, TL karşısında yeni rekorlar kırdı.

Borsa İstanbul yine tepetaklak

Geçen haftanın son işlem gününde sert düşüş yaşayan ve iki kere devre kesici uygulanan Borsa İstanbul’da bugün yine benzer bir senaryo oluştu.

İBB’den kar uyarısı: Bu akşam başlıyor, ekiplerimiz teyakkuzda

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, İBB Afet Koordinasyon Merkezi’nin (AKOM) karla karışık yağmurun bu akşamdan itibaren İstanbul’da etkisini göstereceğine yönelik uyarısını hatırlatarak, ekiplerin teyakkuzda olduğunu söyledi.

AKP’li Elitaş: Tüm ücretlerin asgari ücrete kadar olan kazançları vergi dışı olacak

AKP Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, asgari ücretlilere yapılacak vergi istisnasının 18,5 milyon işçi ve memuru kapsayacağını, ücretlerin asgari ücrete kadar olan kazançlarının vergi dışı kalacağını söyledi.

Bilim Akademisi’nden hükümete ‘iktisadi akıl’ çağrısı: Yetkin iktisatçılarımız var

Bilim Akademisi, Türkiye’de yaşanan ekonomik krizin, para politikasının zayıf olan iktisadi temellerle birleşmesi sonucu ortaya çıktığına vurgu yaparak, gidişatın böyle sürmesi halinde iflaslar ve işten çıkarmaların beklenmesi gerektiği uyarısını yaptı.

Ruslar ‘aba altından sopa gösterdi’: Bazı Türk üreticilerden gıda ithalatı askıda

Rusya, gıda güvenliğinin ihlali iddiasıyla 33 Türk ve İranlı üreticiden limon, mandalina, biber, üzüm ve narın dahil olduğu meyvelerin ithalatını askıya aldı.

‘Gerekirse simit yenecek’ diyen Avşar’a Twitter’da tepki yağdı: 55 milyona ada aldı

Hülya Avşar’ın “Gerekirse simit yenecek ama bugünleri de kolay atlatacağız” sözlerine sosyal medyada sert tepki geldi.

Kılıçdaroğlu: Erdoğan’ı muhatap almak bile yanlış

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, “Erdoğan’ı muhatap almak bile yanlış aslında, akli melekeleri yerinde mi, orada ciddi endişelerim var” dedi.

Şikayet ve şiddet, genç hekimleri kaçırıyor: Bir yılda 1200 doktor TTB’den belge aldı

TBMM’de geçen yıl kabul edilen yasa da sağlıkta şiddeti önlemeye yetmedi. Hemen her gün aciller, poliklinikler, aile sağlığı merkezlerinde hasta ve yakınları tarafından sağlık çalışanlarına yönelik şiddet uygulanıyor.

İsrail, Türkiye’yi ‘kırmızı liste’ye ekledi

İsrail, Omicron varyantı önlemleri çerçevesinde, Türkiye ve ABD’nin de aralarında bulunduğu 10 ülkeyi seyahat tablosunda kırmızı listeye ekledi.

Asgari ücret düzenlemesi engelliyi vurdu: Erken emeklilik hakkı kaybolabilir

Asgari ücretlilerden gelir ve damga vergisinin alınmamasını da içeren kanun teklifinin yasalaşması halinde, engellilerin erken emeklilik haklarının elinden alınabileceği belirtildi.

Meslektaşına tokat atan Muharrem Sarıkaya istifa etti

Yayın sırasında bir meslektaşına vuran Ciner Medya Grubu Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya görevinden istifa etti.

Beşiktaş’tan Rasim Ozan Kütahyalı ve ‘ekürisine’: Bu asalaklara gerekli ceza verilecek

Spor programcısı Rasim Ozan Kütahyalı ve Ahmet Çakar’ın teknik direktör Önder Karaveli hakkında homofobik imalarının ardından Beşiktaş Spor Kulübü sert bir açıklama yayınladı.

Süper Kupa maçı Katar’da

Süper Kupa maçının, Katar’ın başkenti Doha’da oynanacağı duyuruldu.

Zürafa sokak kültür-sanat merkezi olacak

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, genelevleriyle meşhur Zürafa sokak dahil üç bölgede dönüşümle bu yerleşimlerin ‘kültür-sanat merkezi’ haline geleceğini söyledi.

Astrolog Dinçer Güner’in yeni yıl için ‘gerçekçi’ tahmini takdir topladı!

Ünlü astrolog Dinçer Güner 2022’nin nasıl geçeceğini dair öngörülerini paylaşmak üzere katıldığı bir televizyon programına girişiyle olay yarattı.