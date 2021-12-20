Beşiktaş’tan Rasim Ozan Kütahyalı ve ‘ekürisine’: Bu asalaklara gerekli ceza verilecek

Spor programcısı Rasim Ozan Kütahyalı ve Ahmet Çakar’ın teknik direktör Önder Karaveli hakkında homofobik imalarının ardından Beşiktaş Spor Kulübü sert bir açıklama yayınladı.

Fotoğraf:Yotube

Beyaz TV’de dün akşam yayılanan ‘Beyaz Futbol’da Kütahyalı ve Çakar arasında geçen ‘utanç verici‘ diyalog sonrası Beşiktaş taraftarları tepkilerini dile getirmişti.

Çakar, Karaveli’nin konuşmasında futbol antrenörlüğünden ziyade ‘moda tasarımcılığı rüzgarı‘ olduğunu savunmuş, “Beşiktaş teknik direktöründen çok Nişantaşı’nda ufak bir atölyede Türkiye’nin ünlü kadınlarına moda tasarımları yapan yakışıklı veteran bir terzi pozunda konuştun” ifadelerini kullanmıştı.

Bu sırada Kütahyalı “Yumuşak mı diyorsun” diyerek Çakar’ın sözünü kesmiş, “Hocam haklı, ben senin bu naif tarzına bayıldım ama maalesef burası Ortadoğu, biraz daha sert ol” demişti.

Çakar, Karaveli’ye ‘stilistikten mahalle terziliğine geçiş yapmasını’ önererek ‘bunu iyiliği için söylediğini’ savundu.

Kulüp açıklamasında Karaveli hakkındaki ‘akıldan, izandan ve ahlaktan uzak yorumların’ kabul edilmesi mümkün olmadığı belirtilerek Kütahyalı’nın Boşnaklarla ilgili ırkçı yorumları hatırlatıldı: “Bir süre önce Boşnak vatandaşlarımız için sarf ettiği sözler hala hafızalarda canlılığını koruyan bu müptezel ve ekürisi hakkında tüm yasal işlemler başlatılacaktır.”

Açıklamada kanalın akreditayonlarının iptal edildiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi: “Bu süreçte, müptezel ve ekürisine yönelik olarak hiçbir Beşiktaşlının sözel ve fiziksel tepki vermemesi son derece önemlidir. Sporun paydaşları ve halkımızın vicdanında mahkum olan bu asalaklara yasal merciler tarafından gerekli cezaların verileceği de mutlaktır.

Beşiktaş Jimnastik Kulübü olarak adı geçen kanalın tüm akreditasyonlarını iptal etmiş bulunmaktayız. Kanalla bağlantılı hiç kimse bundan böyle tesislerimize ve etkinliklerimize hiçbir şekilde alınmayacaktır.

Sporun paydaşları olan tüm taraftarların takım farkı gözetmeksizin bu müptezel ve ekürisi ile onlara yer veren kanala itibar etmeyeceğinden, sporun paydaşı olan başta futbol ve diğer spor dallarındaki sporcu teknik adam ve idarecilerin söz konusu müptezel ve ekürisi ile bahsi geçen kanaldan uzak duracağından, sporun paydaşı ve reklam verenlerin “reklamın iyisi kötüsü olmaz” mantığında davranmayacağından, kötü insanlar, kötü programlar ve kötü kanallarla arasına mesafe koyacağından şüphemiz bulunmamaktadır.”