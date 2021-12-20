İsrail, Türkiye’yi ‘kırmızı liste’ye ekledi

İsrail, Omicron varyantı önlemleri çerçevesinde, Türkiye ve ABD’nin de aralarında bulunduğu 10 ülkeyi seyahat tablosunda kırmızı listeye ekledi.

Israel's government approved Monday to classify the United States, Italy, Belgium, Germany, Hungary, Morocco, Portugal, Canada, Switzerland and Turkey as “red” states and place them under a travel ban.@RossTercatin | #Omicron | #Israel | #Travel https://t.co/lr6emfYIHD — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) December 20, 2021

İsrail Sağlık Bakanlığı’nın son açıklamasında, 40 kişide daha Omicron varyantı tespit edildiği, ülkedeki Omicron varyantı kaynaklı vaka sayısının toplamda 175’e yükseldiği paylaşıldı.

Omicron varyantına yakalananların 113’ünün yurt dışından ülkeye gelen kişiler olduğu, 380 kişinin de yeni varyant şüphesi olduğu ve sayının artabileceğine işaret edildi.

İsrail, yeni varyant karşısında kasım sonundan itibaren yabancıların ülkeye girişine yasak getirmişti.

İsrail Sağlık Bakanlığı hükümetten, ABD, İtalya, Belçika, Almanya, Türkiye, Macaristan, Fas, Portekiz, Kanada ve İsviçre’nin seyahat tablosunda 22 Aralık gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde ‘kırmızı liste’ye eklenmesini istedi.

İsrail’in kırmızı seyahat listesinde, çoğunluğu Afrika’dan olmak üzere okyanus adaları ve Avrupa’dan 50’den fazla ülkenin yer aldığı hatırlatıldı.

Hükümet tarafından onaylanan teklif, İsrail parlamentosu Knessett’teki ilgili komiteye sevk edildi. Kırmızı listeye giren ülkelere özel izin olmadan seyahat edilemiyor.