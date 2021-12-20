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Yaramazlara biraz batar!

Borsa İstanbul yine tepetaklak

Geçen haftanın son işlem gününde sert düşüş yaşayan ve iki kere devre kesici uygulanan Borsa İstanbul’da bugün yine benzer bir senaryo oluştu.

Fotoğraf: Reuters

BIST 100 endeksi yeni haftaya yüzde 3,71 düşüşle 2 bin 7 puandan başlamıştı. Ardından endeks yüzde 1’in üzerinde yükselişle artıya geçti. Endekste takip eden bölümde ise satışlar hızlandı ve kayıplar yüzde 5’e ulaştı.


Saat 15:53:55 itibarıyla devre kesici geldi. İşlemlerin 16.23’te yeniden başlamasının ardından kayıplar yüzde 7’yi aştı ve bir kez daha devre kesici sistem çalıştı.

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