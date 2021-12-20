Astrolog Dinçer Güner’in yeni yıl için ‘gerçekçi’ tahmini takdir topladı!

Ünlü astrolog Dinçer Güner 2022’nin nasıl geçeceğini dair öngörülerini paylaşmak üzere katıldığı bir televizyon programına girişiyle olay yarattı.

Fotoğraf: Twitter

TV8’de yayınlanan 2. Sayfa programına katılan Güner stüdyoya neşeyle, hoplaya zıplaya girince sunucular Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel “Bu ne güzel giriş” diyerek konuğunu sevinçle karşıladı. Yüksel’in hevesle “Yıla böyle mi gireceğiz” sorusu üzerine Güner’in, canlı yayının başladığından habersiz verdiği yanıt Twitter’da gündem oldu.

Güner aynı neşeyle “S**i tutarak giriyoruz yeni yıla, nasıl” yanıtını verdi.

Bunu üzerine Yüksel “Hoşgeldin, canlı yayındayız” diyerek konuğunu uyardı. Güner ise “Başladık mı” diye sordu.

Twitter’da küfür etmesinden rahatsız olanlar olsa da çoğunluk ‘astrolojik‘ yorumunu beğendi.

Astrolojiye inanmayan varsa sayende inandılar dinçer güner çok yaşa



pic.twitter.com/4PeuJKQ37o — Skaplan (@Skaplaan) December 20, 2021

Güner’in programa konuk olacağını duyurduğu tweet’in altına ‘samimiyetini‘ takdir ettiğini söyleyen kullanıcılar şöyle yorumlar yazdı:

*Dinçer bey burç yorumlarınızda da bu samimiyeti istiyoruz (dalga geçmiyorum).

*Geleceği görebilen tek astrolog Dinçer Güner.

*İlk defa bir astrologdan bu kadar isabetli tahmin/yorum görüyorum.

*En dürüst gazeteciden daha gerçekçi değerlendirme helal olsun.

*İyi özetledin hocam tebrik ediyorum.

*Sakın geri adım atma, sen bütün topluma tercüman oldun.