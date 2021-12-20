Zürafa sokak kültür-sanat merkezi olacak

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, genelevleriyle meşhur Zürafa sokak dahil üç bölgede dönüşümle bu yerleşimlerin ‘kültür-sanat merkezi’ haline geleceğini söyledi.

Fotoğraflar: AA

AA’nın haberine göre Karaköy semtindeki Zürafa sokağın dönüşümden bahseden Yıldız; Zürafa, Alageyik ve Kadem sokaklarının eski fonksiyonlarından bambaşka bir fonksiyona dönüşeceğini dile getirdi.

Yıldız, bu sokaklardaki mülkiyet durumuyla ya da hak sahipliğiyle ilgili bir çalışma yapmadıklarını, çalışmalarının sadece bu sokakların fonksiyonlarının değiştirilerek, kültür sanat merkezi haline getirilmesiyle ilgili olduğunu kaydetti.

Dünyadaki örneklerinin araştırılacağını ve bunun üzerine bir kurul oluşturulacağını söyleyen Yıldız, şöyle devam etti: “Üniversiteler, STK’lar, hak sahipleri, varisler, fikir insanları, yazarlar, iş insanları ile dönüşümün en geniş manada müzakere edileceği bir kurul oluşturulacak. Beyoğlu’nun tarih boyu süregelen güzelliğini, Beyoğlu Kültür Yolumuzla birleştirerek Zürafa sokak, Alageyik sokak ve Kadem sokak artık, kültür ve sanatın adresi olacak. Buradaki yaklaşık 42 evin 37’sinin Manukyan ailesine, 5 evin de bir başka aileye ait olduğunu ifade etmek isterim.”

‘Kütüphane ve kafe olacak’

Yıldız, belediye olarak planlamayı yapacaklarını, bir müze, kütüphanesi ve kafesi olan, gençlerin gelip kitap okudukları, sohbet ettikleri turistik bir bölge oluşturulabileceğini belirtti.

Pandemi nedeniyle bu sokakların iki yıldır kapalı olduğunu hatırlatan belediye başkanı, yürütecekleri çalışmaya ilişkin şu bilgileri paylaştı: “Buranın fiziki dönüşümüyle ilgili de bir adımın atılması, bugün çok daha zaruri hale gelmiş görünüyor. Buradaki binaların yenilenmesi, o sırada da bizim planlamalarımızı yapmamız, gönül ister ki bu ortam en kısa sürede arzu ettiğimiz seviyeye gelsin. Manukyan ailesinin varislerinin bize ulaştırmış oldukları, buranın bu dönüşüme rıza gösterdikleri, bu şekilde olmasını istediklerine dönük iyi niyet mektupları var. Biz de bu mektubu okuduktan sonra kendilerine ulaştırmış olduğumuz benim de iyi niyet mektubum var. Karşılıklı iyi niyet mektupları çerçevesinde adımları atmaya devam edeceğiz. Tarihi eser bir iki tane var, imar planında da bunlar var, onların restorasyonu var. Ama önümüzdeki 5-10 gün içinde basın mensuplarını tekrar davet edip, buradaki fiziki dönüşümde teknik raporla tespit edilen sakat binaların yıkımıyla ilgili süreci de başlatacağız.”

Basın mensuplarının Manukyan ailesine herhangi bir ücret ödenip ödenmeyeceği sorulan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, şu yanıtı verdi: “Biz sokağa fonksiyon yüklüyoruz, herhangi bir ödeme gibi bir düşüncemiz yok. Buradaki dönüşümü, sakat binaların bir iki tanesiyle başlatacağız. Tam tersine ödemeyi kendileri yapacaklar, buradaki dönüşümü onlar yapacaklar. Bahsettiğiniz şey kamulaştırma gibi bir şeyse öyle bir şey söz konusu değil. Karşılıklı iyi bir niyet var.”