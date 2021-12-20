CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, “Erdoğan’ı muhatap almak bile yanlış aslında, akli melekeleri yerinde mi, orada ciddi endişelerim var” dedi.

Kılıçdaroğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile görüşmesi sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Demokrat Parti̇ Genel Başkanı Sayın Gültekin Uysal ile Ortak Basın Açıklaması https://t.co/wm64M7lF38 — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) December 20, 2021

‘Bilime vurgu bile onu rahatsız ediyor’

TÜSİAD’ın ‘iktisat bilimine dönülmeli’ açıklamasını değerlendiren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: “Bu ülkede üretim yapan herkesin konuşmaya hakkı var. ‘Siz konuşmayın ben konuşacağım’ diyor. Üretim yapan insanlara sorun, en büyük dertleri şu: ‘Önümüzü göremiyoruz’ diyorlar, ‘dolar ne olacak bilemiyoruz’ diyorlar. Beyefendi sarayda olduğu için, sarayın dışını göremediği için dünyada ve Türkiye’deki gelişmeleri bilmiyor. Kendisini uyarıyorlar bu yanlış diyorlar. Ekonomi bilimine vurgu yapıyorlar, bilime vurgu bile rahatsız ediyor onu. Sevgili peygamberimiz ‘İlim Çin’de olsa bile gidin alın’ diyor. Devleti yönetemiyorlar ve bunu sokaktaki vatandaş biliyor.”

Kılıçdaroğlu, “Erdoğan’ı muhatap almak bile yanlış aslında, akli melekeleri yerinde mi, orada ciddi endişelerim var” diyerek Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a şu eleştirileri yöneltti: “Bir insan ülkesine bu kadar büyük ihanet içinde olamaz. Bir organize kötülükle karşı karşıyayız. 84 milyon perişan vaziyette. 84 milyonu görmüyor. 84 milyona kötülük yapılıyor, kime iyilik yapıldı? Yönetilmeyen bir ülkenin, bir saat sonra ne olacağını kimse bilmiyor. Koskoca bir Türkiye’yi bir kişinin iki dudağı arasından çıkacak söze teslim ediyoruz, yok böyle bir şey. Ortaçağ’da bile yok.”