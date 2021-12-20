İş Bankası müdürü, Nebati’yle toplantıdan aktardı: Kambiyoda paniğe gerek yok

Hafta sonu Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin banka müdürleriyle düzenlediği toplantıya katılan İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, sermaye kontrolleri konusunda ‘paniğe gerek olmadığını’ söyledi.

BloombergHT’nin aktardığına göre Aran, akıllardan geçmeyen kambiyo rejimi değişikliği gibi konuların dile getirilmesini ‘art niyetli bulduklarını’ belirtti.

‘İletişim güçlü olmalı’

Aran’ın değerlendirmeleri şöyle: “Ortada hiçbir şekilde paniğe neden olabilecek bir durum yokken, kambiyo rejimi değişikliği, sermaye kontrolü akıldan geçmezken, belirli bir kesim vatandaşlarımızın bu yönde hareket etmesini istiyor. Bu gerçekten art niyetli bir eylemdir. Net olarak böyle bir düşüncenin olmadığını, Döviz ihtiyacı olanın döviz alabileceğini, bozdurmak isteyenin bozdurabileceğini, parasını istediği anda değerlendirebileceğini, hafta sonunda Hazine ve Maliye bakanımız Nureddin Nebati ile yaptığımız toplantıdan sonra bu netlikte söyleyebiliyorum.”

Aran şöyle devam etti: “Vatandaşlarımızın bu ortamda paniğe sevk edilmesinin önlenmesi adına iletişimimizin çok açık, net ve güçlü bir şekilde, ısrarla ve kararlılıkla yapılması gerekiyor.”

Nebati döviz mevduatı hesaplarına müdahale ve sermaye kısıtlamasının söz konusu olmayacağına dair yatırımcılarla düzenlediği toplantıda da güvence vermişti.

Nebati’nin önceki gün banka genel müdürleriyle yaptığı toplantıda serbest piyasa ekonomisinden asla taviz verilmeyeceğini söylediği, faiz artışınıysa tartışmaya kapattığı da belirtiliyor.

Dolar kuru bu yıl yüzde 140’ye yakın arttı. Yıla 7,30’lu seviyelerde başlayan kur bugün 18 liraya yaklaştı. Ekonomist ve iktisatçılar, kurdaki hızlı yükselişin en önemli nedenini uygun olmayan piyasa koşullarında yapılan faiz indirimleri olarak gösteriyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise yeni ekonomik bir model için yapılan faiz indirimlerinin yatırım, istihdam ve ihracatı artıracağını, Türk ekonomisinin cari fazla verdikçe de kurun dengeye gireceğini savunuyor. Ancak söz konusu model çoğu akademisyen tarafından bilimsel gerçekliklerden uzak olarak değerlendiriliyor.