Bakan Nebati faiz artırımını tamamen tartışmaya kapatmış

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin banka genel müdürleriyle dün yaptığı toplantıda faiz artırımının tamamen tartışmaya kapalı olduğunu söylediği belirtiliyor.

Bloomberg HT’nin aktardığına göre toplantıda banka müdürleri yeni ekonomik sisteme ilişkin kaygılarını dile getirdi ancak Nebati’den “Faiz artırımı tartışmaya kapalı. Bunun dışındaki önerilerinizi dinlemeye hazırım” yanıtını aldı.

Buna rağmen banka genel müdürleri toplantıda reel faiz eksikliğinin yarattığı, bundan sonra daha da artacağını düşündükleri tahribatı vurgulamaya devam etti. Ayrıca enflasyonun çok hızlı yükselişi nedeniyle yaşanabilecek sorunları da aktardı.

Toplantıda katılım bankası yöneticilerinin de ‘enflasyon kadar faiz verilmesi‘ konusunda görüş beyan ettikleri öğrenildi.

Bakan Nureddin Nebati’nin konuya ilişkin tüm yorumları dinledikten sonra ise şunları söylediği aktarılıyor: “Ne yaptığımızı biliyoruz. Bu konuda yeterince deneyim ve tecrübemiz var. Ekonominin sorunları 2010 yılından itibaren uygulanan yüksek faiz, düşük kur sisteminden kaynaklanıyor. Çok daha güçlü bir ekonomiyi bu sistem içinde kurgulayacağız.”

Dolar kuru bu yıl yüzde 120’ye yakın artış yaşadı. Yıla 7,30’lu seviyelerde başlayan kur cuma günü Merkez Bankası’nın beşinci müdahalesi öncesi 17,14’e kadar çıktı. Ekonomist ve iktisatçılar, kurdaki hızlı yükselişin en önemli nedenini uygun olmayan piyasa koşullarında yapılan faiz indirimleri olarak gösteriyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise faiz indirimlerinin yatırım, istihdam ve ihracatı artıracağını, Türk ekonomisinin cari fazla verdikçe de kurun dengeye gireceğini savunuyor. Ancak söz konusu model çoğu akademisyen tarafından bilimsel gerçekliklerden uzak olarak değerlendiriliyor.