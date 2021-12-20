AKP’li Elitaş: Tüm ücretlerin asgari ücrete kadar olan kazançları vergi dışı olacak

AKP Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, asgari ücretlilere yapılacak vergi istisnasının 18,5 milyon işçi ve memuru kapsayacağını, ücretlerin asgari ücrete kadar olan kazançlarının vergi dışı kalacağını söyledi.

Uygulamanın toplam maliyeti 37 milyar 600 milyon TL olarak hesaplanıyor.

Geçen hafta asgari ücret açıklandıktan sonra Çalışma Bakanı Vedat Bilgin “Tüm işçilerin ücret gelirlerinin asgari ücrete kadar olan kısmında gelir ve damga vergileri kaldırıldı” demiş, düzenleme sonrası tüm işçilerin asgari ücret düzeyine kadar olan gelirlerinden vergi alınmayacağına dair beklenti oluşmuştu. Ancak AKP’li vekillerin cumartesi günü TBMM Başkanlığı’na sunduğu teklif sadece asgari ücretle çalışanlardan gelir ve damga vergisi alınmamasını öngörüyordu.

Sosyal güvenlik ve vergi uzmanları mevcut teklifin asgari ücreti çok az aşan ücretlerde bile işverenin cebinden çıkan parayı ciddi anlamda artacağını, bu durumun da kağıt üstünde daha fazla asgari ücretli ortaya çıkaracağını savunuyordu. Uzmanlar ayrıca asgari ücretlilerin 16 saate kadar fazla mesai yapması durumunda gireceği vergi dilimiyle eline yine aynı paranın geçeceğine dair bazı hesaplamalar çıkarıyordu.