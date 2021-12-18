Vergi uzmanı Bingöl: Ülkenin tamamı asgari ücretli olma yolunda

Vergi uzmanı Ozan Bingöl, AKP’li vekillerin TBMM’ye getirdiği asgari ücret vergilerine ilişkin teklifin kabul görmesi durumunda ‘ülkenin artık yarısının değil tamamının asgari ücretli olma ihtimalinin‘ bulunduğunu söyledi.

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Çalışma Bakanı Vedat Bilgin asgari ücret açıklandıktan sonra “Tüm işçilerin ücret gelirlerinin asgari ücrete kadar olan kısmında gelir ve damga vergileri kaldırıldı” demiş, düzenleme sonrası tüm işçilerin asgari ücret düzeyine kadar olan gelirlerinden vergi alınmayacağına dair beklenti oluşmuştu.

Ancak AKP’li vekillerin sunduğu teklife göre, sadece asgari ücretle çalışanlardan gelir ve damga vergisi alınmayacak. Brüt ücreti asgarinin üstünde olanların vergi kesintisi nedeniyle ücretlerinin, asgarinin net tutarının altında kalmaması içinse ilave asgari geçim indirimi (AGİ) getirilecek.

Yani daha basit anlatımla asgari ücretin üzerindeki ücretlerden vergiler kesildikten sonra kişinin eline geçen net paranın 4 bin 253 liranın altına düşmesi durumu var ve bu durumda fark AGİ ödenerek kapatılacak. Şu anda brüt asgari ücret 5 bin 4 lira. Brütte asgariyi aşıp nette asgari altında kalması beklenen skala ise brüt maaşı 5 bin 4 ile 5 bin 385 lira arasında olanlar.



Vergi uzmanı Ozan Bingöl’e göre ise işveren yüksek olasılıkla bunlarla uğraşmak yerine çalışanları asgari ücretten gösterme yoluna gidecek. Bingöl konu ile ilgili sosyal medya paylaşımında, “Teklif bu haliyle yasalaşırsa ülkenin yarısı değil, artık tamamı asgari ücretli olur” dedi.

Teklif bu haliyle yasalaşırsa ülkenin yarısı değil, artık tamamı asgari ücretli olur! https://t.co/oAffKu1DUc — Ozan Bingöl (@ozanbingoll) December 18, 2021

Bingöl yeni asgari ücret teklifine ilişkin detayları şöyle açıkladı:

1- İstisna sadece ücret ve ücret sayılan ödemeleri toplamının ilgili ayda geçerli olan asgari ücretin aylık brüt tutarının aşmayan ve hizmet sözleşmelerinde aylık asgari ücret karşılığı çalışacağı belirtilen hizmet erbabı için geçerli olacak. Bu haliyle teklif, asgari ücretlinin asgari ücret dışında mesai ücreti, ikramiye, ödül, ayni yardım ve benzeri adlarla ücret sayılan herhangi bir ödeme alması halinde istisnadan yararlanıp yararlanamayacağını da tartışmalı hale getiriyor.

2- Asgari geçim indirimi sadece asgari ücretli olarak çalışanlar için kalkıyor, diğer ücretliler için aynen devam ediyor. Hizmet sözleşmesi asgari ücretli olmayan kamu ve özel sektördeki çalışanlar için gelir vergisi eskiden olduğu gibi devam edecek ve artan oranlılık aynen uygulanacak. Bu kişilerden damga vergisi de alınmaya devam edecek.

3- Brüt ücreti, asgari brüt ücretin üzerinde olmakla birlikte istisnadan yararlanamadığı için net ödenen ücreti net asgari ücretin altında kalanlar içinse aradaki farkı telafi için asgari geçim indirimi kullanılacak. Örneğin aylık brüt ücreti 5004’liranın üzerinde olan tüm ücretliler eskiden olduğu şekliyle artan oranlı bir şekilde gelir vergisine ve damga vergisine tabi olmaya devam edecek. Sadece brüt ücreti asgari ücretin üzerinde olmakla birlikte net ücreti asgari net ücretin altına düşenlerin ücretleri asgari ücret tutarına AGİ ile tamamlanacak. Bu durumda, işverenlerin SGK, vergi ve damga vergisi maliyetlerine katlanmamak için pek çok çalışanını asgari ücretten çalıştırma yolunu tercih edeceği görülüyor.