‘Asgariye vergi muafiyeti’ teklifinin görüşmelerinde gerilim

Asgari ücretten gelir ve damga vergisi alınmamasını da içeren kanun teklifi plan ve bütçe komisyonunda tartışma yarattı.

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Geçen hafta asgari ücret açıklandıktan sonra Çalışma Bakanı Vedat Bilgin “Tüm işçilerin ücret gelirlerinin asgari ücrete kadar olan kısmında gelir ve damga vergileri kaldırıldı” demiş, düzenleme sonrası tüm işçilerin asgari ücret düzeyine kadar olan gelirlerinden vergi alınmayacağına dair beklenti oluşmuştu. Ancak AKP’li vekillerin cumartesi günü TBMM Başkanlığı’na sunduğu teklifte bu beklentiler boşa çıkarılarak, sadece asgari ücretle çalışanlardan gelir ve damga vergisi alınmayacak bir düzenlemeye önerilmişti.

Sosyal güvenlik ve vergi uzmanları mevcut teklifin yasalaşmasıyla asgari ücreti çok az aşan ücretlerde bile işverenin cebinden çıkan paranın ciddi anlamda artacağını, bu durumun da kağıt üstünde daha fazla asgari ücretli ortaya çıkaracağını savunuyor. Uzmanlar ayrıca asgari ücretlilerin 16 saate kadar fazla mesai yapması durumunda gireceği vergi dilimiyle eline yine aynı paranın geçeceğine dair bazı hesaplamalar çıkarıyor.

Çalışma Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın da teklifle ilgili karşı karşıya geldiği öne sürülmüştü.

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, asgari ücretten gelir ve damga vergisi alınmamasını da içeren Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin görüşmeleri başladı.

Usule ilişkin söz alan CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi sonrasında tek bir kanun teklifi dışında bütün tekliflerin ‘torba‘ şeklinde TBMM’ye sunulduğunu söyledi. Bugün görüşülen kanun teklifindeki sekiz maddenin, farklı yasalarda değişiklik öngördüğünü anlatan Kuşoğlu, düzenlemenin 2’nci ve 7’nci maddelerinin, Anayasaya aykırı olduğunu savundu. Sadece asgari ücretin gelir vergisinden muaf tutulmasının, Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırı olduğunu dile getiren Kuşoğlu, öte yandan teklifle TBMM’nin bütçe hakkının ortadan kaldırıldığını öne sürdü.

Kuşoğlu, teklife ilişkin etki analizi yapılmadığını da belirtti.

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu da teklifi incelemek için muhalefet partisi milletvekillerine yeterli süre tanınmadığını belirterek, “Biz robot muyuz” ifadesini kullandı.

AKP Manisa Milletvekili Uğur Aydemir’in, teklifin ilk imza sahibi ve AKP Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir’i işaret ederek “Amca oğlum” ifadesini kullanması, komisyonda gülüşmelere neden oldu. Aydemir, teklifte Anayasa’ya aykırı bir durumun olmadığını kaydetti.

AKP’li Aydemir’in konuşması sırasında CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba laf attı. Bunun üzerine AKP ve CHP milletvekilleri arasında tartışma yaşandı.

Komisyon başkanı Yılmaz, Ağbaba’yı uyararak, bugün milyonlarca kişinin beklediği bir düzenlemenin görüşüleceğini dile getirerek, “Engellemek istiyorsanız söyleyin.” sözlerini sarf etti.

AKP Denizli Milletvekili Nilgün Ök, bazı milletvekillerinin komisyonu sabote etmek ister gibi davrandığını, bunun doğru olmadığını vurguladı.

Daha sonra CHP’li Ağbaba, AKP Trabzon Milletvekili Salih Cora’ya “Senden daha büyük provokatör var mı Meclis’te” ifadesini kullandı.

CHP İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan, teklifin Anayasa’ya aykırı olduğunu, yeniden düzenlenmesi gerektiğini savundu.

Komisyon başkanı Yılmaz, TBMM’deki çalışmalarının içtüzüğe uygun yürütülmesi, bütün milletvekillerinin bir diğerinin sözünü dinleyerek çalışmalara katılması gerektiğine işaret etti. Konuşması sırasında CHP’li milletvekillerinin laf atmaya devam etmesi üzerine Yılmaz, “Bu Meclisin komisyonunu çalıştırmak istemiyorsanız söyleyin. Bu antidemokratik bir davranıştır.” dedi.

Yılmaz, kanun teklifinin, komisyona gelmeden önce TBMM Başkanlığı’na sunulduğuna dikkati çekerek, düzenlemenin Anayasa’ya aykırı olmadığını dile getirdi. Teklife yönelik itiraz yollarının açık olduğunu anlatan Yılmaz, öte yandan kanuni düzenlemelerde nihai söz söyleme yetkisinin TBMM’de olduğunu anımsattı.