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Yaramazlara biraz batar!

Asgaride vergi muafiyeti iki bakanlığı karşı karşıya getirmiş

Asgari ücretten gelir ve damga vergisi alınmamasını da içeren kanun teklifi çalışma ve Hazine bakanlıklarını karşı karşıya getirmiş.

Geçen hafta asgari ücret açıklandıktan sonra Çalışma Bakanı Vedat Bilgin “Tüm işçilerin ücret gelirlerinin asgari ücrete kadar olan kısmında gelir ve damga vergileri kaldırıldı” demiş, düzenleme sonrası tüm işçilerin asgari ücret düzeyine kadar olan gelirlerinden vergi alınmayacağına dair beklenti oluşmuştu.


Ancak AKP’li vekillerin cumartesi günü TBMM Başkanlığı’na sunduğu teklifte bu beklentiler boşa çıkarılarak, sadece asgari ücretle çalışanlardan gelir ve damga vergisi alınmayacak bir düzenlemeye önerilmişti.

Ekonomistlerse asgari ücretliler dışındakilere de yüzde 50 zam yapılmazsa, küçük bir azınlık dışında herkesin asgari ücretle geçinmek durumunda kalacağına dikkat çekerken, böylesi bir geçim sürecinin Türkiye’yi işsizlik ve yoksulluk sarmalına daha hızlı sürükleyeceği uyarısı yapılıyor.

Türkiye’de şu an çalışma hayatındaki 10 milyon asgari ücretli dışında kalan 20 milyon çalışan asgari ücretten farklı kazanç elde ediyor.

Vergi uzmanı Ozan Bingöl’e göre işveren yüksek olasılıkla çalışanları asgari ücretten gösterme yoluna gidecek. Bingöl “Teklif bu haliyle yasalaşırsa ülkenin yarısı değil, artık tamamı asgari ücretli olurdemişti.

Sözcü’den Deniz Zeyrek’in yazısına göre konuya yakın bir kaynak Çalışma Bakanlığı’nın bu düzenlemeye karşı çıktığını ancak Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ısrarı sonucunda işin bu hale geldiğini söyledi.

Zeyrek, kaynağının bu durumun iş bilmezlikten kaynaklandığını düşündüğünü ifade etti.

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