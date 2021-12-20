Sarıkaya hakkında yeni şiddet iddiaları: ‘Hamileyken sandalyeden itti, düştüm’

Habertürk’teki Ankara temsilciliği görevinden istifa eden Muharrem Sarıkaya hakkında yeni şiddet iddiaları gündeme geldi.

Habertürk’ün eski Ankara muhabiri Aslı Işık ve gazeteci Fergün Atalay, Sarıkaya’nın kendilerine şiddet uyguladığını öne sürdü.

Sarıkaya’nın ‘Gün Başlıyor‘ adlı programın çekimleri sırasında İhlas Haber Ajansı (İHA) kameramanı Ahmet Demir’e tokat attığı ortaya çıkmıştı.

Olayın kamuoyuna yansıması ardından Sarıkaya Twitter hesabından şu açıklamayı yapmıştı: “Olay kamuoyuna yansıdığı için şimdi de kamuoyu önünde İHA kameramanı Sayın Ahmet Demir, İHA Bölge Mürdürü Sayın Orhan Akın ile olaya tanıklık eden Sayın Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin’den ve kamuoyundan mazeretsiz özür diliyorum… Muharrem Sarıkaya.”

Sarıkaya’nın özür açıklamasını alıntılayan gazeteci Atalay, “Muharrem abi, yıllar önce Ankara Devlet Konukevi’ndeki bir basın toplantısında konuşanı göremediğin gerekçesiyle itip kaktığın, mikrofonunu çekiştirdiğin muhabir de bendim. Ama kayıt olmadığı için özür dilemedin tabii. Zaten olayı da beni de hatırlamıyorsundur kesin” dedi.

‘7 aylık hamileyken yaptı’

Habertürk’ün eski Ankara muhabiri Aslı Işık ise bunun üzerine “Çok doğru tespit. Sarıkaya’nın rutin hareketi bu. Adam şiddeti öyle içselleştirmişti ki, 7 aylık hamileyken bana bundan çok daha fazlanı yapmıştı. Medyanın kelli felli abileri bunların hepsini biliyor. Yer Habertürk tarih: 07. 08. 2009” ifadelerini kullandı.

Işık öne sürdüğü şiddetin detaylarını Dijital Gaste’den Egehan Ergün’ şu ifadelerle anlattı:

“Putin 7 Ağustos’ta Ankara’ya gelmişti. Basın toplantısını izlemeye başka bir muhabir gönderdiler. Sonrasında ise gece 10 gibi, yardımcısı Ahmet Dirican haberi benim yazmamı istedi. Ben de izlemediğim bir haberi nasıl yazacağım deyince, Sarıkaya uzaklardan hışımla gelip beni oturduğum sandalyeden iterek düşürdü.

Olay, gece 10 sularındaydı. O sırada birçok muhabir ve Sarıkaya’nın yardımcıları da büroda bulunuyordu. Birçoğu olayı gördü… Hamile olduğum için sürekli mobbing uyguluyordu. Günde 4 işe gönderiyordu ve eşim işsiz olduğu için mecbur olduğumu bilerek istifaya zorluyordu. Çok uzun ve yorucu bir süreç oldu, 3,5 yıl dayandım. Dava açtım hem işe iade hem tazminat aldım. Ama mobbingde avukat şahit istedi.

Bu süreçte olmayan şeylerden defalarca savunmamı istediler haklı gerekçe olmadığı için işten çıkaramadılar. Süt iznimi kullandırtmadılar. Çok üzüntü verici bir süreçti. Kısaca bir hayatın üstünü örtmek istediler ki bir bakıma örttü de medyadan soğudum ve mesleğimi bıraktım.

Bu meslek bana insanların haklarının peşinde koşarken, kendi haklarını korumaktan aciz olma çaresizliğini hep yaşatmıştır. Yanlış anlaşılmasın, kendi adıma hak arayışından hiç vazgeçmedim. Sadece duyarsız insanların çoğunlukta olduğu bir meslekte kalmak istemedim.”