Ruslar ‘aba altından sopa gösterdi’: Bazı Türk üreticilerden gıda ithalatı askıda

Rusya, gıda güvenliğinin ihlali iddiasıyla 33 Türk ve İranlı üreticiden limon, mandalina, biber, üzüm ve narın dahil olduğu meyvelerin ithalatını askıya aldı.

Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkiler son dönemde karmaşık bir seyir izlemekte. Türkiye yakın zamanda Ukrayna’ya Bayraktar TB2 insansız hava araçları tedarik ettiği için Rusya’nın tepkisini çekmişti.

Reuters’ın aktardığına göre Rusya’nın tüketici sağlığından sorumlu Rospotrebnadzor düzenleyici kurumu Türkiye’den ithal edilen 60 bin ton üzüm ve 10 bin ton narın Rusya’ya girişinin engellendiğini açıkladı.

Bu tarz kısıtlamalar her ne kadar çoğu zaman siyasi motifli olarak görülseler de, Rusya bunu inkar etmeye devam ediyor.

Sputnik’in aktardığına göre ekim ayında Türkiye’den Rusya’ya 59.5 bin tondan fazla mandalina, 20.6 bin tondan fazla limon, 40.7 bin tondan fazla üzüm, 5.6 bin tondan fazla nar ve 1.3 bin tondan fazla biber sevkiyatı gerçekleştirildi.

Rusya Gıda Birliği (Rusprodsoyuz) Başkanı Dmitriy Leonov, “Türkiye ve İran’dan üreticiler düzelmezse, sevkiyatlardaki düşüşü başka ülkelerden üreticiler telafi edebilir” dedi.