Benzin, motorin ve otogaza zam!

Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzine 62, motorine 55, otogaza 57 kuruş zam geldi.

Söz konusu zammı Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) duyurdu.

Benzin

Ankara’da ortalama 11,66 liradan satılan benzinin litre fiyatı 12,28 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul’da 11,61 liradan 12,23 liraya, İzmir’de 11,68 liradan 12,30 liraya çıkacak.

Motorin

Ankara’da ortalama 11,53 liradan satılan motorinin litre fiyatı 12,08 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul’da 11,47 liradan 12,02 liraya, İzmir’de 11,55 liradan 12,10 liraya çıkacak.

Otogaz

Otogazın litre fiyatı da Ankara’da ortalama 8,75 liradan 9,32 liraya, İstanbul’da ortalama 8,70 liradan 9,27 liraya ve İzmir’de 8,58 liradan 9,15 liraya yükselecek.