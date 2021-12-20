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Yaramazlara biraz batar!

Benzin, motorin ve otogaza zam

Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzine 62, motorine 55, otogaza 57 kuruş zam geldi.

Söz konusu zammı Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) duyurdu.


Benzin

Ankara’da ortalama 11,66 liradan satılan benzinin litre fiyatı 12,28 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul’da 11,61 liradan 12,23 liraya, İzmir’de 11,68 liradan 12,30 liraya çıkacak.

Motorin

Ankara’da ortalama 11,53 liradan satılan motorinin litre fiyatı 12,08 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul’da 11,47 liradan 12,02 liraya, İzmir’de 11,55 liradan 12,10 liraya çıkacak.

Otogaz

Otogazın litre fiyatı da Ankara’da ortalama 8,75 liradan 9,32 liraya, İstanbul’da ortalama 8,70 liradan 9,27 liraya ve İzmir’de 8,58 liradan 9,15 liraya yükselecek.

Motorin, benzin ve LPG’ye zam

Benzine zam

Yine: Benzin ve motorine zam

Motorine 66 kuruş zam

Benzine zam

Benzin, motorin ve otogaza zam!

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Benzin, motorin ve otogaza zam

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Otogaza zam!

Otogaza zam

Otogaza zam

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