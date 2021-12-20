50 bin şirketin temsilcisi TÜRKONFED: İş dünyası 2022 bütçesini yapamıyor

Yaklaşık 50 bin şirketi temsil eden TÜRKONFED’in başkanı Orhan Turan yılın bitmesine az kalmasına rağmen halen iş dünyasının önümüzdeki yıl için bütçe yapmakta zorlandığını söyledi.

Türk Lirası’ndaki kayıp ve fiyatlardaki artış sürüyor. Merkez Bankası (MB) Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın istekleri doğrultusunda son dört toplantıda 500 baz puan faiz indirirken, eylül ayı başından bu yana TL yaklaşık yüzde 49, sene başından beri ise yüzde 54’ün üzerinde değer yitirdi.

Bu durum iş dünyasını da olumsuz etkiliyor.

AKP’ye iktidarının ilk günlerinden beri desteğiyle bilinen Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Piyasaların ivedilikle istikrara kavuşmasını sağlayacak acil önlemler alınmasını ve öngörülebilirliğin temin edilmesini bekliyoruz” diyerek tepkisini göstermişti. Merkez Bankası’nın geçtiğimiz haftaki faiz indirimi sonrası piyasaya müdahalesini anlamsız bulan İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan da şunu kaydetmişti: “Dün faiz indirimine giden Merkez Bankası’nın bugün elindeki kıymetli döviz kaynaklarını piyasaya sürmesini şaşkınlıkla izliyoruz.”

Belirsizlik ve döviz kurlarındaki günlük bir lirayı artış tepkiyi de arttırıyor.

Bu durum sadece döviz borcu olan, döviz kazancı olmayan firmalara özgü değil. Ürettikleri ürünün önemli kısmını ihraç edenler de, önlerini görememekten, karar almada zorlanmaktan şikayet ediyor.

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı Turan, iş dünyasının 2022 bütçesi yapmakta zorlandığını söyledi.

Bloomberg HT’de Fokus programına konuk olan Turan, “Kur yükselişi hemen hemen tüm sektörleri ilgilendiriyor. Hammadde fiyat artışları ve arz sıkıntısı da söz konusu. Yıl sonuna geldik ama iş dünyası halen 2022 bütçesi yapamıyor. Faiz kur enflasyon sarmalına takılı kaldığımız süre boyunca bu öyle devam edecek. Bu olanları, üretim ve yatırımda iştahsızlığın başlangıcı olarak görüyorum” dedi.