Meslektaşına tokat atan Muharrem Sarıkaya istifa etti

Yayın sırasında bir meslektaşına vuran Ciner Medya Grubu Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya görevinden istifa etti.
Sarıkaya’nın görevden ayrıldığı haberi, Habertürk gazetesi tarafından duyuruldu.
Sarıkaya, 17 Aralık’ta Habertürk yayınında AKP’li Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’i konuk almıştı.
Sarıkaya, yayın sırasında seste problem yaşanınca kendisine yardımcı olan İhlas Haber Ajansı (İHA) kameramanı Ahmet Demir’e tokat atmıştı.
Görüntünün Twitter’da yayınlanmasının ardından Sarıkaya özür dilemişti. Demir ise yarın Sarıkaya’ya dava açacağını duyurmuştu. Birçok basın örgütü, Sarıkaya’yı kınamıştı.