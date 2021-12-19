Gazeteci Muharrem Sarıkaya’dan İHA muhabirine tokat

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya’nın ‘Gün Başlıyor‘ adlı programın çekimleri sırasında İhlas Haber Ajansı (İHA) Gaziantep Muhabiri Ahmet Demir’e tokat attığı ortaya çıktı.

Fotoğraf: Twitter

Twitter hesabından bir video paylaşan gazeteci Talat Atilla, 17 Aralık’ta AKP’li Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin’in konuk olduğu Habertürk yayında yaşananları aktardı.

Paylaşılan videoda Sarıkaya’nın yayın konuğu Şahin’le konuştuğu sırada yanına gelen bir kişinin kulaklıkla ses bağlantısını kontrol ettiği görülüyor.

O anlarda Sarıkaya’nın bir anda sinirlenip yanındaki kişiye tokat attığı kameraya yansıyor.

Belediye başkanı Şahin ise yaşananları şaşkın ve tepkisiz olarak izliyor.

Rezalet !

Gaziantep Büyüksehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in karşısında Gazeteci Muharrem Sarıkaya ses teknikerine tokat atıyor.

Yazıklar olsun! pic.twitter.com/ifXkNZPlVV — Talat Atilla (@TalatAtilla) December 19, 2021

Atilla’nın paylaşımı sonrası videonun daha uzun hali de ortaya çıktı.

Türkiye Gazeteciler Sendikası da konuyla ilgili Twitter hesabından bir açıklama yayınlayarak Sarıkaya’dan özür istedi: “Gazeteci Muharrem Sarıkaya’nın İhlas Haber Ajansı Gaziantep Muhabiri Ahmet Demir’e yönelik çirkin hareketini en sert biçimde kınıyoruz. Sarıkaya’nın meslektaşımızdan özür dilemesini bekliyoruz.“

⚡️ Gazeteci Muharrem Sarıkaya'nın İhlas Haber Ajansı Gaziantep Muhabiri Ahmet Demir'e yönelik çirkin hareketini en sert biçimde kınıyoruz. Sarıkaya'nın meslektaşımızdan özür dilemesini bekliyoruz.pic.twitter.com/XeQzEnCsTw — Gazeteciler Sendikası (@TGS_org_tr) December 19, 2021

İHA muhabiri: Dava açacağım

Bunun yanında Cumhuriyet’e konuşan İHA muhabiri Demir, şunları söyledi: “Ben kameramanlık görevi yapıyordum. Muharrem Bey, kendi kanallarıyla irtibat kurabilmesi için kendi telefonunu kullanmak istedi. Kendi telefonumuzu vermek istedik ama kendisi ısrarla kabul etmedi. Kendi telefonu çekmeyince yayın esnafında sürekli hareket yaptı.

Görevim olmasa da durumla ilgilenip telefonumu verdim ve sonrasında bana bu hamleyi yaptı. Çok zoruma gitti bir şey yapamamak ve karşındaki insanın bir şey yapmaması. Avukatımla görüştüm. Salı günü itibarıyla kendisine dava açacağım.”

Sarıkaya özür diledi

Muharrem Sarıkaya Twitter hesabı üzerinden şu ifadelerle özür diledi: “Olay kamuoyuna yansıdığı için şimdi de kamuoyu önünde İHA kameramanı Sayın Ahmet Demir, İHA Bölge Mürdürü Sayın Orhan Akın ile olaya tanıklık eden Sayın Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin’den ve kamuoyundan mazeretsiz özür diliyorum… Muharrem Sarıkaya.”

Olay kamuoyuna yansıdığı için şimdi de kamuoyu önünde İHA kameramanı Sayın Ahmet Demir, İHA Bölge Mürdürü Sayın Orhan Akın ile olaya tanıklık eden Sayın Gaziüantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin’den ve kamuoyundan mazeretsiz özür diliyorum…

Muharrem SARIKAYA — MUHARREM SARIKAYA (@msarikaya6) December 19, 2021

Şahin: Yanlıştı

Fatma Şahin, Twitter hesabı üzerinden Sarıkaya’nın özür dilediği tweetlerin ekran görüntüsünü paylaşarak şunları yazdı: “Habertürk TV canlı yayını esnasında Muharrem Sarıkaya’nın tepkisi kendisinin de dediği gibi çok yanlıştı. Zaten hemen sonrasında aramızda konuştuk ve ben de düşüncelerimi söyledim. @msarikaya6 kendi mesajında da yazdığı gibi sonrasında Ahmet Demir arkadaşımızdan özür diledi.”

Habertürk TV canlı yayını esnasında Muharrem Sarıkaya'nın tepkisi kendisinin de dediği gibi çok yanlıştı. Zaten hemen sonrasında aramızda konuştuk ve ben de düşüncelerimi söyledim. @msarikaya6 kendi mesajında da yazdığı gibi sonrasında Ahmet Demir arkadaşımızdan özür diledi. pic.twitter.com/CYqYMkanLO — Fatma Şahin (@FatmaSahin) December 19, 2021

Sarıkaya ve onu izleyen Şahin’e Twitter’da birçok kullanıcı tepki gösterdi.

Bırak bir gazeteciye hiç kimseye yakışmayacak görüntüler.



Gazeteci Muharrem Sarıkaya bir teknikere tokat atıyor. Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin de izliyor pic.twitter.com/qGx264rY8V — Ragıp Soylu (@ragipsoyluTR) December 19, 2021

Muharrem Sarıkaya’nın mikrofonunu ayarlamaya çalışan bir emekçiye attığı tokatı kendi yüzümde hissettim. Acı verdi, ben utandım ve bir daha da bakamadım o görüntüye.pic.twitter.com/X6AJpKwWDf — Çağlar Cilara (@caglarcilara) December 19, 2021

Sayın Muharrem Sarıkaya, emekçi arkadaşa yaptığınız hiç doğru değil. Arkadaşa kamuoyu önünde bir özür borçlusunuz. @msarikaya6 — Süleyman İrvan (@suleymanirvan) December 19, 2021

Oha! Muharrem Sarıkaya'nın yüzündeki gülümsemenin ne kadar sahte olduğunu düşünürdüm, şimdi emin oldum. Demek arka planda böylesine zorbalıklar oluyor… Fatma Şahin'den de en ufak bir tepki yok. Eminim, yüzsüzce devam edecektir işine… https://t.co/9lu7F3cDVd — Ayşe Hür (@HurAyse) December 19, 2021

Yakıştı mı size Bay Muharrem Sarıkaya, bir emekçiye böyle davranmak…

Derhal özür dileyin ve bana sorarsanız bir süre de ortalarda hiç görünmeyin…

Yok emekçi hakları, yok işçi zamları falan bu saatten sonra kusura bakmayın ama hiç yakışmaz ağzınıza… https://t.co/sF5SYxmosC pic.twitter.com/8Vf2Udk9tX — Izzet Capa (@izzetcapa) December 19, 2021

Ses teknikeri emekçiye tokat atan Muharrem Sarıkaya ve buna sessiz kalan Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin… İkinize de yazıklar olsun! @Haberturk gerekeni yap! pic.twitter.com/yiG68tdgn0 — Yıldırım Kaya (@yildirimkaya40) December 19, 2021

Yanda olaya sessiz kalan kimdi ya eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı, Akp milletvekili ve mevcut Akpli Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin miydi kestiğiniz için emin olamadım pic.twitter.com/7P8z8NH72w https://t.co/9hxrCM3CRP — Emre Ecevit (@BulendEcevit) December 19, 2021

Fatma Şahin bu ülkede aile ve sosyal politikalar bakanlığı yaptı. Gözünün önünde yaşanan bir şiddet hadisesine karşı tepkisizliğine bakarak, nasıl bir bakanlık süreci yürüttüğünü anlayabiliyoruz. Muharrem Sarıkaya isimli şahsa diyecek bir şey zaten yok! Yazık! https://t.co/mMg05dduRS — Av. Gizay Dulkadir (@GizayDulkadir) December 19, 2021

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, kendisine yardımcı olmaya çalışan bir ses teknikerine şiddet uyguluyor, karşısında oturan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı ve eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin sanki sinek kovalamış gibi seyrediyor. pic.twitter.com/cipWddgwws — Berkant Gültekin (@GultekinBerkant) December 19, 2021

Habertürk sunucusu Muharrem Sarıkaya, ses kontrolü yapan işçiye tokat atıyor, Fatma Şahin hiç bir şey olmamış gibi devam ediyor

Zorbalığa o kadar alışmış ki herkes cehennem gibi memleket



pic.twitter.com/9UaM0PrZaI — Allahım Nasip Etme (@nasipetme) December 19, 2021