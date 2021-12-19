Gazeteci Muharrem Sarıkaya’dan İHA muhabirine tokat

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya’nın ‘Gün Başlıyor‘ adlı programın çekimleri sırasında İhlas Haber Ajansı (İHA) Gaziantep Muhabiri Ahmet Demir’e tokat attığı ortaya çıktı.
Twitter hesabından bir video paylaşan gazeteci Talat Atilla, 17 Aralık’ta AKP’li Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin’in konuk olduğu Habertürk yayında yaşananları aktardı.
Paylaşılan videoda Sarıkaya’nın yayın konuğu Şahin’le konuştuğu sırada yanına gelen bir kişinin kulaklıkla ses bağlantısını kontrol ettiği görülüyor.
O anlarda Sarıkaya’nın bir anda sinirlenip yanındaki kişiye tokat attığı kameraya yansıyor.
Belediye başkanı Şahin ise yaşananları şaşkın ve tepkisiz olarak izliyor.
Atilla’nın paylaşımı sonrası videonun daha uzun hali de ortaya çıktı.
Türkiye Gazeteciler Sendikası da konuyla ilgili Twitter hesabından bir açıklama yayınlayarak Sarıkaya’dan özür istedi: “Gazeteci Muharrem Sarıkaya’nın İhlas Haber Ajansı Gaziantep Muhabiri Ahmet Demir’e yönelik çirkin hareketini en sert biçimde kınıyoruz. Sarıkaya’nın meslektaşımızdan özür dilemesini bekliyoruz.“
İHA muhabiri: Dava açacağım
Bunun yanında Cumhuriyet’e konuşan İHA muhabiri Demir, şunları söyledi: “Ben kameramanlık görevi yapıyordum. Muharrem Bey, kendi kanallarıyla irtibat kurabilmesi için kendi telefonunu kullanmak istedi. Kendi telefonumuzu vermek istedik ama kendisi ısrarla kabul etmedi. Kendi telefonu çekmeyince yayın esnafında sürekli hareket yaptı.
Görevim olmasa da durumla ilgilenip telefonumu verdim ve sonrasında bana bu hamleyi yaptı. Çok zoruma gitti bir şey yapamamak ve karşındaki insanın bir şey yapmaması. Avukatımla görüştüm. Salı günü itibarıyla kendisine dava açacağım.”
Sarıkaya özür diledi
Muharrem Sarıkaya Twitter hesabı üzerinden şu ifadelerle özür diledi: “Olay kamuoyuna yansıdığı için şimdi de kamuoyu önünde İHA kameramanı Sayın Ahmet Demir, İHA Bölge Mürdürü Sayın Orhan Akın ile olaya tanıklık eden Sayın Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin’den ve kamuoyundan mazeretsiz özür diliyorum… Muharrem Sarıkaya.”
Şahin: Yanlıştı
Fatma Şahin, Twitter hesabı üzerinden Sarıkaya’nın özür dilediği tweetlerin ekran görüntüsünü paylaşarak şunları yazdı: “Habertürk TV canlı yayını esnasında Muharrem Sarıkaya’nın tepkisi kendisinin de dediği gibi çok yanlıştı. Zaten hemen sonrasında aramızda konuştuk ve ben de düşüncelerimi söyledim. @msarikaya6 kendi mesajında da yazdığı gibi sonrasında Ahmet Demir arkadaşımızdan özür diledi.”
Sarıkaya ve onu izleyen Şahin’e Twitter’da birçok kullanıcı tepki gösterdi.