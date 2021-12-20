Kılıçdaroğlu: Tüm bu kötülük bile isteye yapılıyor; ekonomik model filan da yok

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Acı olan şu; tüm bu kötülüğün, bile isteye yapıldığını hepimiz biliyoruz. Ekonomik model filan da yok” dedi.

ABD Doları bugün 18 seviyesine dayanarak tarihi rekorunu bir kez daha yeniledi. Kurdaki artış ve asgari ücret zammıyla birlikte yüzde 21,31 seviyesinde bulunan resmi enflasyonun da önümüzdeki aylarda yüzde 30’lu seviyeleri aşması bekleniyor.

Ekonomist ve iktisatçılar, kurdaki hızlı yükselişin en önemli nedenini uygun olmayan piyasa koşullarında yapılan faiz indirimleri olarak gösteriyor.

Dün konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Neymiş efendim, faizleri düşürüyormuşuz? Benden başka bir şey beklemeyin. Bir Müslüman olarak Nas ne gerektiriyorsa onu yapmaya devam edeceğim. Hüküm bu” demişti.

‘Erdoğan insanları provoke etmenin peşinde’

Kılıçdaroğlu, Twitter paylaşımında şunları kaydetti: “Nas ve dinî gereklilik söylemleri Erdoğan’ın gerçek sebeplerini yansıtmıyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Yoksa buyursun tüm faizleri sıfırlasın. Acı olan şu; tüm bu kötülüğün, bile isteye yapıldığını hepimiz biliyoruz. Ekonomik model filan da yok.

Geriye tek bir ihtimal kalıyor. Erdoğan kaybettiğini biliyor ve çatışma yaratma peşinde, insanları provoke etme peşinde… Bunun sonu, rafların boşalması, insanların açlıkla sınanmasıdır. Tekrar ediyorum: Bu bir organize kötülük, gözü dönmüş bir deliliktir! Kimse sessiz kalmamalı, herkes nerede durduğunu söylemeli. Çünkü tarih, bu gafleti destekleyenleri de yazacak!”

Nas ve dinî gereklilik söylemleri Erdoğan’ın gerçek sebeplerini yansıtmıyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Yoksa buyursun tüm faizleri sıfırlasın. Acı olan şu; tüm bu kötülüğün, bile isteye yapıldığını hepimiz biliyoruz. Ekonomik model filan da yok. — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) December 20, 2021