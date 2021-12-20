EPDK: Dövizdeki düşüş sebebiyle son akaryakıt zamları iptal

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), Dövizdeki düşüş sebebiyle bu geceden itibaren geçerli akaryakıt zamlarının iptal edildiğini duyurdu.

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Bugün benzinde 62, motorinde 55, otogazda 57 kuruş zam yapılmıştı.

Piyasa koşullarına uygun olmayan faiz indirimleriyle birlikte rekorlar kıran döviz kuru bu akşam uluslararası piyasalarda sert düşüşler yaşadı. Haftanın ilk gününde 18 liranın üzerine çıkarak yeni rekorlar kıran dolar/TL kuru 12,93’e kadar geriledi. Avro ise son işlem gününde 18,45 TL’den işlem görürken, bugün 20,30’un üstüne ulaştı. Saat 23.44 itibariyle ise 15,15’ten işlem görüyor.

EPDK’nın açıklamasında “Dövizde yaşanan düşüş en kısa sürede pompa fiyatlarına da yansıyacaktır” ifadesi kullanıldı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bugünkü kabine toplantısı sonrası ‘yeni ekonomik tedbirler’i duyurduğunu ifade ederek şunları kaydetmişti: “İnsanlarımızın bankadaki TL varlığını, mevduat kazancı kur artışından yüksekse bu getiriyi elde edecek. Kur getirisi mevduat kazancının üstünde ise aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek bu kazanç stopaj vergisinden muaf tutulacak.”

Birçok ekonomiste göre bu politika ‘örtülü bir faiz artırımı.’