İBB’den kar uyarısı: Bu akşam başlıyor, ekiplerimiz teyakkuzda

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, İBB Afet Koordinasyon Merkezi’nin (AKOM) karla karışık yağmurun bu akşamdan itibaren İstanbul’da etkisini göstereceğine yönelik uyarısını hatırlatarak, ekiplerin teyakkuzda olduğunu söyledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul’da havanın soğuyacağını, sıcaklığın çarşamba günü sıfır dereceye kadar düşeceğini duyurmuştu. Meteoroloji kar yağışıyla ilgili olarak da yetkilileri uyarmıştı.

İBB Sözcüsü, uyarıyı paylaşarak şunları kaydetti: “AKOM’a göre karla karışık yağışlı hava bu gece 22.00’den itibaren İstanbul’da etkisini gösterecek ve soğuk hava cuma gününe kadar devam edecek. Olumsuz durumlar için tüm ekiplerimiz teyakkuzda olacak. Vatandaşlarımızı da tedbirli olmaları için uyarırız. ALO 153.”