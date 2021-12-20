‘Gerekirse simit yenecek’ diyen Avşar’a Twitter’da tepki yağdı: 55 milyona ada aldı

Hülya Avşar’ın “Gerekirse simit yenecek ama bugünleri de kolay atlatacağız” sözlerine sosyal medyada sert tepki geldi.

Avşar 2015’te Simit Sarayı açması haberiyle gündeme gelmişti.

Ekonomideki son durumu yorumlayan şarkıcı ve oyuncu Avşar şunları söylemişti: “Ekonomik krizin herkese ve her kesime mutlaka yansıması oluyor. Türkiye’de hatta dünyada mutlaka bu günleri öngörüp biraz daha farklı bir yaşam çizmek lazım. Ayağımızı yorganımıza göre… Ne derseniz deyin. ‘Ay biz bu saatten sonra simit mi yiyeceğiz’ falan… Gerekirse yenecek. Ama bugünleri de kolay atlatacağız. Biraz bu iş insanlar bireysel halde anlatmak zorunda.”

Twitter kullanıcıları ekonomi politikalarını eleştirmek yerine halka gerekirse simit yemesini öneren Avşar’a tepki gösterdi. Kimi Avşar’ın pahalı hayat tarzını gündeme getirdi, kimi 2014’te CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Avşar’la ilgili yalaka sözünü hatırlattı.

Hülya Avşar;Gerekirse simit yenecek,diyor

Ya utanmıyorsunuz da,bari susun!

Geçen yıl 55 milyona ada, üç gün önce 5 milyona araba alan bu kadın,simitin ekmekten daha pahalı olduğunu,bebeklerin sekerli su ile ıslatılan bayat ekmekle beslendiğinden habersiz

pic.twitter.com/NCvjCd0Sj6 — Salim Şen (@Saliimsen) December 20, 2021

“Ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler” sözü Fransa Kraliçesi Marie Antoinette'i mâl edilir.

Ünlü Türk Büyüğü, Büyük Sanatçı Hülya Avşar’ın, "Gerekirse simit yiyerek bu zor günleri aşacağız."demesi ise kesindir! pic.twitter.com/6QYhrm3Gwb — Nevzat ÇELİK (@nevzatNCcelik) December 20, 2021

Kendine ada alan hülya avşar, iktidarı eleştiremeyip, halka “Gerekirse simit yiyeceğiz ama bugünleri atlatacağız.” demiş..Sizi bilmiyorum ama ben bu ülkede, Türk’ün Kürt’e, erkeğin kadına, zenginin fakire akıl vermesinden bıktım, tiksindim.. — Devî (@MunzurDevi) December 20, 2021

"Yoksulluğu azaltmadan zenginliği arttıran bir toplumsal sistemin özünde çürümüş bir şeylerin olması gerekir" K.Marx



"Gerekirse simit yencek!" Hülya Avşar — Barış İnce (@barisince82) December 20, 2021

Ekonomik kurtuluş savaşını Hülya Avşar’ın simit tavsiyesiyle, Erdoğan’ın Nass suresi vaadiyle atlatan tek ülke olarak tarihe geçeriz belki!!#naslar #ParamızıPulEttiniz #ekonomikkriz — Seyhan♏️ (@bezdim_ama) December 20, 2021

Hülya Avşar ada yerken halka #Gerekirse simit yemesini ama itiraz etmemesini söylüyor. pic.twitter.com/HzJv37xMzj — Ekoloji Radarı (@EkolojiR) December 20, 2021

Gerekirse botox yaptırmayacağız ama bu süreci kolay atlatacağız. Hülya Avşar . — Gönül Yılman Saygan (@GonulSY) December 20, 2021

Gerekirse simit yiğeceğiz ama bu günleri atlatacağız diyen Hülya Avşar 5 milyonluk oyuncağını alırkene… pic.twitter.com/D0Io59KFwz — CEMALİ (@Nesv_uNeva52) December 20, 2021

Hülya Avşar.. o simit tenis maçından önce mi sonra mı yenecek. Lutfen paylaşırmısınız… — çim (@cimcime73) December 20, 2021

Hülya Avşar'ın konuşmasını iyi dinleyin, “Gerekirse simit yiyeceğiz" demiyor, “Gerekirse simit yenecek ama bugünleri atlatacağız” diyor.

Ekonomik krizin etkilerini paylaşma konusunda hiç niyeti yok, vatandaşa "yenecek" diye emrediyor.



RTE'nin iç sesi olmuş bir nevi.! — zeynep altıok akatlı (@zeynabelle) December 20, 2021