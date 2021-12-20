‘Gerekirse simit yenecek’ diyen Avşar’a Twitter’da tepki yağdı: 55 milyona ada aldı

Hülya Avşar’ın “Gerekirse simit yenecek ama bugünleri de kolay atlatacağız” sözlerine sosyal medyada sert tepki geldi.
Ekonomideki son durumu yorumlayan şarkıcı ve oyuncu Avşar şunları söylemişti: “Ekonomik krizin herkese ve her kesime mutlaka yansıması oluyor. Türkiye’de hatta dünyada mutlaka bu günleri öngörüp biraz daha farklı bir yaşam çizmek lazım. Ayağımızı yorganımıza göre… Ne derseniz deyin. ‘Ay biz bu saatten sonra simit mi yiyeceğiz’ falan… Gerekirse yenecek. Ama bugünleri de kolay atlatacağız. Biraz bu iş insanlar bireysel halde anlatmak zorunda.”
Twitter kullanıcıları ekonomi politikalarını eleştirmek yerine halka gerekirse simit yemesini öneren Avşar’a tepki gösterdi. Kimi Avşar’ın pahalı hayat tarzını gündeme getirdi, kimi 2014’te CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Avşar’la ilgili yalaka sözünü hatırlattı.