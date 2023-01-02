Akşam Postası / 2 Ocak 2023

İmamoğlu davasının sürülen hakimine ‘Yukarısı hazır’ denmiş

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki davanın eski hakimi Hüseyin Zengin’e Anadolu adliyesi başsavcısının ”Ceza verirsen yukarısı hazır, sorun yaşamayacaksın” dediği iddia edildi.

Sinan Ateş, yakınlarına ‘Kalemimi kırdılar’ demiş

Habertürk yazarı Fatih Altaylı’nın yazısına göre, eski Ülkü Ocakları başkanı Sinan Ateş öldürülmeden önce yakınlarına “Benim kalemimi kırmışlar. Haberi geldi. Her an bir şey yapabilirler” dedi.

Erdoğan ihracatla övündü, ithalat ve dış ticaret açığını ‘paylaşamadı’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Türkiye’nin geçen yılki toplam ihracatının yüzde 12,9 artışla 254,2 milyar dolar olduğunu açıkladı.

Konut kampanyasında detaylar çarşamba açıklanacak

İktidar, konut sektöründe ‘Yüzyılın Kampanyası’na ilişkin detayları 4 Ocak Çarşamba günü açıklayacak.

Financial Times’ın tahmini: Erdoğan ‘Her yol mübah’ deyip seçimi alır

Britanya merkezli Financial Times (FT) gazetesi, 2023 seçimlerini Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘ne yapıp edip kazanacağını’ tahmin etti.

Demirtaş, seçim kampanyasının startını verdi

HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, seçim kampanyasının startını vererek ”Coşkulu, neşeli ve kararlı bir seçim kampanyası için hazırlıklarımız var” dedi ve katılım çağrısı yaptı.

Erdoğan’ın ‘üretim üssü’ hedefini zora sokacak Alman tedarik yasası yürürlükte

Yeni yılla birlikte Almanya’da yürürlüğe giren tedarik yasası, bu ülkeyle iş yapan Türk sanayicilerine ve ihracatçılara ‘insan hakları ve çevre ihlalleri’ alanlarında yükümlülükler getiriyor. Bu Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘üretim üssü’ hedefini zora sokabilir.

Halkbank davası, ABD’deki en önemli davalar listesinde ilk sırada

ABD’nin hukuk alanında faaliyet gösteren en önemli yayın kuruluşlarından ‘Law and Crime’, Halkbank davasını, 2023’te ABD’de takip edilecek en önemli davalar arasında ilk sırada gösterdi.

Konya’da hayvanları işkenceyle öldürenlere tahliye, dava ertelendi

Konya’da köpeğe kürekle vuran barınak çalışanları tahliye edilirken ilgili dava ertelendi.

Rapor: 2022 yılında 334 kadın erkekler tarafından öldürüldü

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu (KCDP), 2022 yılında erkekler tarafından 334 kadının öldürüldüğünü ve 245 kadının da şüpheli şekilde hayatını kaybettiğini açıkladı.

Rusya: Ukrayna füzeyle saldırdı, 63 askerimiz öldü

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın Donetsk’te bulunan bir bölgeye füze saldırısı düzenlediğini ve 63 Rus askerinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Altın, borsa, dolar ve Bitcoin için 2023 senaryoları

Uzmanlar, dolar kurunda baskılamanın 2023’ün ilk çeyreğinde sürebileceğini söylüyor. Borsa için seçim sonuçlarına göre farklı senaryoların gelişebileceği belirtiliyor. Bitcoin ve altın için de çeşitli senaryolar var.

Sivasspor, Galatasaray maçının tekrarlanması için başvurdu

Sivasspor, VAR kararı nedeniyle tartışılan 29 Aralık’taki Galatasaray maçının yeniden oynanması için Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) başvurdu.

TFF, Sivasspor-Galatasaray maçının hakemlerinin ‘üstünü çizdi’

Sivasspor’un golünün tartışmalı bir şekilde iptal edildiği Sivasspor-Galatasaray karşılaşmasının orta hakemi Erkan Özdamar ile VAR hakemi Özgüç Türkalp’in üstü çizildi.