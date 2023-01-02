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Yaramazlara biraz batar!

Financial Times’ın tahmini: Erdoğan ‘Her yol mübah’ deyip seçimi alır

Britanya merkezli Financial Times (FT) gazetesi, 2023 seçimlerini Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘ne yapıp edip kazanacağını’ tahmin etti.

FT’ye göre Erdoğan seçim için her yöntemi devreye sokacak. (Reuters)

Cumhurbaşkanlığı seçimleri normalde 18 Haziran 2023’te düzenlenecek. İktidarsa, seçimleri bir-iki ay öne almayı düşünüyor.


FT yazarları, 2023 yılıyla ilgili tahminlerini yazdı. FT’nin eski Ankara temsilcisi Laura Pitel ise, 2023 seçimlerini Erdoğan’ın kazanacağını tahmin etti:

“Tayyip Erdoğan, azalan popülaritesine rağmen iktidarda kalmak için iyi kötü her yöntemi devreye sokacak. Erdoğan’ın iktidarının üçüncü bir 10 yıla yayılması Türkiye’nin zaten sorunlu ekonomisi için korkunç sonuçlar doğuracak, yaşam standartları daha da düşecek, kişisel özgürlüklere daha fazla sınırlama gelecek. Burada tahmin edilemez bir durum da var; Erdoğan’ın en olası rakibi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilen hapis cezası ve başlatılan siyasi yasak süreci durdurulamaz bir tepki yaratıp muhalefeti güçlendirebilir.”

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