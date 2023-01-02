Halk TV: Uğur Yanıkel’in ölümünde ihmal var

Halk TV, YouTube Koordinatörü Uğur Yanıkel’in ölümünde ‘büyük bir ihmal olduğunu’ kaydetti.

Yanıkel, 23 Aralık Cuma gecesi Beyoğlu Gümüşsuyu 10 Aralık Şehitler Parkı’nın hemen yanındaki yol kenarında baygın halde bulunmuş, kaldırıldığı hastanede müdahalelere karşın kurtarılamamıştı. Halk TV, Yanıkel’in dengesini kaybederek düştüğünü, yerde bir saat baygın halde kaldığını yazmıştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün yayınladığı MOBESE görüntülerinde Yanıkel’in parktan koşarak geçtiği ve parkın bittiği noktadaki 3 metrelik duvardan aşağıya kontrolsüz biçimde yola atladığı, beton zemine çarptıktan sonra hareketsiz kaldığı tespit edilmişti. Yanıkel’in birisinden ya da bir şeyden kaçma ihtimali üzerine ölümü şüpheli bulunarak inceleme başlatılmıştı.

Yanıkel’in kesin ölüm nedenine ilişkin Adli Tıp Kurumu’nun ilk incelemesinde, düşmeye bağlı bel omurunun kırıldığı ve aort damarının yırtıldığı belirlenmişti.

Halk TV bugün yayınladığı haberde Yanıkel’in hastaneye geldiğinde bilinci açık bir şekilde kırmızı alana alındığını ve 00.45 sıralarında kan alma ile radyolojik görüntüleme talebinin sisteme girildiğini yazdı. Yanıkel’in kanı alınırken sisteme girilmesine rağmen tomografiye alınmadığı ve bunun üzerine hayatını kaybettiği belirtildi.

Haberde hastanenin konuya dair soruya yanıt vermediği ve sadece İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nün idari soruşturma başlattığını bilgisini verdiği kaydedildi.

Ağır fiziksel travma alınan durumlarda hastayı radyolojik görüntülemeye alıp olası bir iç kanamayı tespit etmek, müdahaleler için hayati önem taşıyor.