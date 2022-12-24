Halk TV YouTube koordinatörü Uğur Yanıkel hayatını kaybetti

İstanbul Beşiktaş’ta bir sokakta baygın halde bulunan Halk TV’nin web sitesi halk.com.tr’nin YouTube koordinatörü 27 yaşındaki Uğur Yanıkel, yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Halk TV Youtube koordinatörü 27 yaşındaki Uğur Yanıkel hayatını kaybetti

İstanbul Üniversitesi Edebiyat bölümü mezunu 27 yaşındaki Uğur Yanıkel, Halk TV’nin web sitesi halk.com.tr’de YouTube koordinatörü olarak çalışmaktaydı.

Beşiktaş’ta dün gece saatlerinde sokakta baygın halde bulunarak Taksim İlk Yardım Hastanesi’ne kaldırılan Yanıkel, yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Yanıkel’in kesin ölüm nedeni otopsi raporu sonucunda ortaya çıkacak.

Yanıkel’in cenazesi bugün saat 15:00’da Okmeydanı Cemevi’nde düzenlenecek törenin ardından Ardahan’da toprağa verilecek.

halktv.com.tr’den Yanıkel’in ölümüne ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Hayata umutla bakan, çalışkan, disiplinli, iyi kalpli bir insandı. Çalışma arkadaşlarına ‘değerli basın mensubu’ diye hitap ederdi. Halk TV ailesinin büyümesinde, gelişmesinde ve gülümsemesinde Uğur’umuzun katkıları oldukça büyük. Okurlarımızın ve izleyicilerimizin halktv.com.tr’den ve sosyal medya hesaplarımızdan takip ettiği her içerikte arkadaşımızın ilmek ilmek işlediği emeği var. Bizler Uğur’u iyi kalbi, çalışkanlığı ve neşesiyle hatırlayacağız. Değerli ailesinin ve basın camiasının başı sağ olsun. Uğur hepimiz için yeri doldurulamaz bir boşluk yarattı.”