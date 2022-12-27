Halk TV çalışanı Uğur Yanıkel’in otopsi raporu çıktı

Halk TV’nin web sitesi halktv.com.tr’de YouTube Koordinatörü olarak görev yapan Uğur Yanıkel’in düşmeye bağlı bel omurunun kırıldığı ve aort damarının yırtıldığı öğrenildi.

Yanıkel, 23 Aralık Cuma gecesi Beyoğlu Gümüşsuyu 10 Aralık Şehitler Parkı’nın hemen yanındaki yol kenarında baygın halde bulunmuş, kaldırıldığı hastanede müdahalelere karşın kurtarılamamıştı. İstanbul Emniyeti Yanıkel için ‘şüpheli ölüm’ incelemesi başlatmıştı.

halktv.com.tr’nin aktardığına göre Yanıkel’in kesin ölüm nedenine ilişkin Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan ilk incelemede, düşmeye bağlı bel omurunun kırıldığı ve aort damarının yırtıldığı belirlendi.