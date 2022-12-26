Hayatını kaybeden Halk TV çalışanı Uğur Yanıkel için ‘şüpheli ölüm’ incelemesi

İstanbul Emniyeti, Beşiktaş’ta bir sokakta baygın halde bulunmasının ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Halk TV YouTube Koordinatörü Uğur Yanıkel için ‘şüpheli ölüm’ incelemesi başlattı.

Polisin incelediği MOBESE görüntülerinde Yanıkel’in koşarak geçtiği parkın 3 metrelik duvarından atladığı görülüyor.

Uğur Yanıkel. (Fotoğraf: Halk TV)

Yanıkel, 23 Aralık Cuma gecesi Beyoğlu Gümüşsuyu 10 Aralık Şehitler Parkı’nın hemen yanındaki yol kenarında baygın halde bulunmuş, kaldırıldığı Taksim İlk Yardım Hastanesi’nde tüm müdahalelere karşın kurtarılamamıştı. Halk TV, Yanıkel’in dengesini kaybederek düştüğünü, yerde bir saat baygın halde kaldığını yazmıştı.

ANKA’nın İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden aktardığına göre polis, Yanıkel’in ölümüyle ilgili araştırmaları sırasında bölgedeki MOBESE kameralarını da inceledi.

Polis görüntülerde, Yanıkel’in parktan koşarak geçtiğini ve parkın bittiği noktadaki 3 metrelik duvardan aşağıya kontrolsüz biçimde yola atladığını, beton zemine çarptıktan sonra hareketsiz kaldığını tespit etti. Yanıkel’in birisinden ya da bir şeyden kaçma ihtimali üzerine ölümü şüpheli bulunarak inceleme başlatıldı.

Yanıkel, ölümünün ardından yapılan otopsi sonrası, Okmeydanı Cemevi’ndeki cenaze töreninin ardından memleketi Ardahan’a gönderilerek toprağa verilmişti.