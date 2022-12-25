Halk TV’den çocuk istismarını savunan kişinin hayatını kaybeden çalışanlarını hedef almasına çok sert tepki

Halk TV, çocuğunu altı yaşındayken ‘evlendiren’ Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’i savunan Furkan Muslu’nun hayatını kaybeden Halk TV çalışanı Uğur Yanıkel’i hedef almasına çok sert tepki gösterdi.

Fotoğraf: Twitter

İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’yi, altı yaşındayken imam nikahıyla tarikatın müridi Kadir İstekli’yle ‘evlendirdiği’ ortaya çıkmış ve buna rağmen kimsenin tutuklanmadığı öğrenilmişti.

Bu duruma tepkiler yükseldikten sonra hem Gümüşel hem de İstekli tutuklanmıştı.

Halk TV YouTube Koordinatörü Uğur Yanıkel, dün Beşiktaş Vodafone Park Stadı’nın yanında bulunan parkta dengesini kaybederek yaklaşık 3 metrelik yükseklikten düşmüştü. Yerde bir saate yakın baygın halde yatan Yanıkel’i bu süre içerisinde kimse fark etmemişti. Ambulansla Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan 27 yaşındaki Yanıkel, burada hayatını kaybetmişti.

Genç gazetecinin ölümü büyük üzüntüye sebep olurken Furkan Muslu adlı kişi, Twitter hesabından Yanıkel’i hedef aldı: “Yusuf Ziya Gümüşel Hocanın İftira İçerikli Haberini Hazırlayan Halk TV Youtube Koordinatörü Uğur Yanıkel Yüksekten Düşüp 1 Saat Baygın Kaldığı Yerde Öldü! Alma Mazlumun Ahini… Alma Mazlumun Bedduasını…”

Paylaşım büyük tepki çekince, Muslu tweet’i sildi ve hesabını kitledi.

Halk TV’nin konuyla ilgili haberine “İhbar ediyoruz! Pedofilinin savunucusu Furkan Muslu’dan bu kez nefret suçu” başlığı atılarak şunlar yazıldı: “Bir çocuğun cinsel istismara maruz bırakılmasını savunan Furkan Muslu, bu kez de henüz 27 yaşında hayatını kaybetmiş arkadaşımız Uğur Yanıkel’i hedef aldı. Yaptığı paylaşımla nefret saçan Furkan Muslu, canımız Uğur’umuzu 6 yaşındaki çocuğa istismar haberinin sosyal medya paylaşımlarını hazırladığını söyleyip fotoğrafını paylaştı. Yine Furkan Muslu denen ve istismarı kollayan şahıs, ‘Alma mazlumun ahını… Alma mazlumun bedduasını’ diyerek nefret suçunu işledi. Paylaşımına gelen tepkiler üzerine hesabını kilitleyen Furkan Muslu, daha sonra paylaşımını da sildi. Ama Furkan Muslu’nun arkadaşımız Uğur Yanıkel’e yöneliik işlediği nefret suçu Halk TV alesinden kaçmadı.”