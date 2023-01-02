Rapor: 2022 yılında 334 kadın erkekler tarafından öldürüldü

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu (KCDP), 2022 yılında erkekler tarafından 334 kadının öldürüldüğünü ve 245 kadının da şüpheli şekilde hayatını kaybettiğini açıkladı.

KCDP, 2022 yılına ait erkek şiddeti verilerini açıkladı. Buna göre cinayete kurban giden kadınlardan 23’ü, fail hakkında tedbir kararı bulunmasına karşın korunamadı. Öldürüldüğünde tedbir kararı olan kadınların yüzde 50’si ise boşanma aşamasında olduğu erkekler tarafından öldürüldü.

İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararından sonra kadın cinayetleri arttı

İstanbul Sözleşmesi tartışmalarının ardından kadın cinayetleri ve şüpheli ölümlerde artış yaşandığının kaydedildiği raporda şunlara yer verildi:

“İstanbul Sözleşmesiz geçirdiğimiz bu yılda da kadın cinayetleri ve şüpheli kadın ölümlerinde büyük bir artış gerçekleşti. İstanbul Sözleşmesi etkin olarak uygulandığında birçok kadının hayatta kaldığı bu kadar açıkken siyasi iktidar, İstanbul Sözleşmesi’nden imza çekti.

Verilerimize göre, bu yıl yaşanan kadın cinayetlerinden yüzde 14’ünde faillerin adli sicili kayıtlarının olduğunu görüyoruz. Bu oran geçen yılsa yüzde 9’du. İktidarın ‘kadına yönelik şiddete sıfır tolerans’ sözünün ne kadar altı boş bir vaatten ibaret olduğu apaçık ortada. Yine verilerimize göre; 2022 yılında adli sicil kaydı olan faillerin yüzde 60’ı, ateşli silahla kadınları öldürdü. Öldürülen 334 kadının 154’ü evli olduğu erkek, 35’i birlikte olduğu erkek, 27’si eskiden birlikte olduğu erkek, 26’sı akrabası, 19’u eskiden evli olduğu erkek, 19’u tanıdık birisi, 17’si babası, 10’u oğlu, 6’sı kardeşi, 4’ü tanımadığı biri, 1’i kendisini bir süredir takip eden erkek, 1’i hastası, 1’i işvereni, 1’i üvey babası tarafından öldürüldü. 13 kadının ölümüne sebep olan kişilerin yakınlık durumu tespit edilemedi.

Bu yıl öldürülen kadınların yüzde 63’ü evlerinde öldürüldü.”