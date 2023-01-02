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Yaramazlara biraz batar!

Konut kampanyasında detaylar çarşamba açıklanacak

İktidar, konut sektöründe ‘Yüzyılın Kampanyası’na ilişkin detayları 4 Ocak Çarşamba günü açıklayacak.

Fotoğraf: Reuters

Seçimin yaklaşmasıyla birlikte çalışmalarını hızlandıran iktidarın ‘Yüzyılın Kampanyası’ kapsamında konut kredisinde aylık faizi yüzde 1’in çok altına indireceği belirtiliyordu.


İktidara yakın gazetelere göre bir mortgage modeli üzerinden yapılacak sistemde alıcıları rahatlatmak için 15 yıl vade imkanı getirilmesi planlanıyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ‘Orta Gelirliye Yönelik Konut Kampanyası‘na ilişkin detayları, 4 Ocak Çarşamba günü ortak basın toplantısıyla duyuracak. Açıklama saat 10:00’da Ankara’da yapılacak.

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