Konut kampanyasında detaylar çarşamba açıklanacak

Luiz Inacio Lula da Silva dün yemin ederek Brezilya devlet başkanlığı görevini devralırken, açlık, yoksulluk ve ırkçılıkla boğuşan Brezilya’yı bu durumdan kurtaracak köklü değişiklikler yapacaklarını açıkladı. Lula, aşırı sağcı eski devlet başkanı Jair Bolsonaro’ya da sert ithamlarda bulundu. Güney Amerika’nın en büyük ülkesinin yönetimine resmi olarak geldikten sonra Kongre’ye konuşan solcu lider Lula, Bolsonaro’nun yenildiği ekimdeki […]