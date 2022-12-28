Konut kampanyası kulisi: Kredi faizi yüzde 1’in çok altına inecek

Seçimin yaklaşmasıyla birlikte çalışmalarını hızlandıran iktidarın yeni yılda başlatması beklenen ‘Yüzyılın Kampanyası’ kapsamında konut kredisi aylık faizinin yüzde 1’in çok altına indirileceği belirtildi.

Konut kredi faizi yüzde 1’in altına inebilir. (AA)

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın Hazine ve Maliye Bakanlığı işbirliğinde başlatacağı kampanyada hazırlıklar sona yaklaşırken, ocağın ilk haftasında kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

Milliyet’ten Duygu Erdoğan’ın aktardığına göre gelire göre farklı faiz oranları uygulanacakken, sektör temsilcileri, oranın yüzde 1’in çok altına ineceğini söyledi.

Konut kredisi faizleri kamu bankalarında yüzde 1,29’ken özel bankalarda yüzde 2-3,6 seviyesinde.

Bir mortgage modeli üzerinden yapılacak sistemde alıcıları rahatlatmak için 15 yıl vade imkanı getirilmesi planlanıyor.

Hürriyet gazetesi de, konut kredisi faizinin yüzde birin altına düşeceğini belirtirken 15 yıl vade imkanının da olacağını belirtti.

Nebati: Gerçek mortage hazırlıklarımız var

Geçen günlerde Ekonomim’e konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, konut sektörünü canlandırmaya dönük ‘gerçek mortgage’ hazırlıklarının olduğunu söylemişti. Nebati ayrıca şunları demişti: “Kredi vadesi 15 yıl olabilir. Konut bedeline göre kademeli bir faiz modeli olacak. Bu modelde kredi faizleri alınacak konut fiyatlarına göre farklı uygulanacak. Örneğin 10 milyon liranın altındaki konuta uygulanacak faiz, üstündekine göre daha düşük olacak. Yani, kademeli bir model olacak.”

Kredi dalgası geliyor

Kamu bankaları da, kredi kullandırımı ve diğer konularda ihtiyaç duydukları kaynağın sermaye artışıyla karşılanması konusunda Hazine Bakanlığı’yla görüşüyor.