Demirtaş, seçim kampanyasının startını verdi

HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, seçim kampanyasının startını vererek ”Coşkulu, neşeli ve kararlı bir seçim kampanyası için hazırlıklarımız var” dedi ve katılım çağrısı yaptı.

Fotoğraf: HDP

Edirne cezaevinde tutuklu bulunan Demirtaş, uzun süredir paylaşımlarıyla partisi HDP dahil muhalefete seçimlere dair öneri ve eleştirilerde bulunuyor.

Muhalefetin adayının belli olmadığı bir ortamda Demirtaş şimdi de cezaevinden seçim kampanyası için kolları sıvadı. Demirtaş, kampanyanın ‘şimdilik’ bir parti için olmadığını belirterek demokrasi için en geniş katılımın sağlanması çağrısını yaptı.

Demirtaş şunları söyledi: ”Yeni yılın ilk iş günü. Hepinize kocaman, yürek dolusu merhaba. Özgürlük, demokrasi, barış ve refah açısından kazançlı bir yıl olsun. Siyasetin koridorları ittifak, aday, liste program hazırlıklarını yapadursun, biz sizinle seçim kampanyamızın startını verelim. BAŞLIYORUZ!

Kampanyamızı şimdilik bir isim, bir parti için değil, demokrasi için en geniş katılımla başlatıp son güne kadar hep birlikte yürütelim. Coşkulu, neşeli ve kararlı bir seçim kampanyası için hazırlıklarımız var, sizlerden de öneri, katkı ve katılım bekliyoruz.”