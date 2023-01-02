Rusya: Ukrayna füzeyle saldırdı, 63 askerimiz öldü

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın Donetsk’te bulunan bir bölgeye füze saldırısı düzenlediğini ve 63 Rus askerinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Fotoğraf: Reuters (Temsili)

Rusya’nın Ukrayna’yı 24 Şubat’ta işgal etmesiyle başlayan savaş devam ediyor. Rusya, son dönemde füze saldırılarını artırdı. Rusya’nın açıkladığına göre, Ukrayna da füze saldırısı düzenleyerek Rus askerlerin ölümüne sebep oldu.

AFP, saldırının Ukrayna’nın doğusunda düzenlendiğini ve 63 askerin hayatını kaybettiğini yazdı.

#BREAKING Ukrainian missile strike kills 63 Russian troops in eastern Ukraine: Russian defence ministry pic.twitter.com/QbIbNmu1sd — AFP News Agency (@AFP) January 2, 2023

Anadolu Ajansı’ysa 63 askerin Makeyevka yakınlarında öldüğünü bildirdi. Makayevka, Donetsk’te yer alıyor.