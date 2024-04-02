Akşam Postası / 2 Nisan 2024

Van’da mazbata AKP adayına verildi: ‘Siyasi darbe’
Van İl Seçim Kurulu, Van büyükşehir belediye başkanı mazbatasını, seçimi kaybeden AKP adayına verilmesine karar verdi.
Demirtaş Erdoğan’a seslendi: Van kararına ‘Dur’ demenizi bekliyoruz
İmamoğlu’ndan Van tepkisi: Hep birlikte tepki göstermek zorundayız
CHP’den Van’a heyet
Van kararı HÜDA-PAR’ı da isyan ettirdi
Özgür Özel’den Van tepkisi: Halkın iradesine pusu
DEM’in mazbatasına ‘konan’ AKP’li aday ‘Kayyum olarak atanmak istemem’ demiş
AKP’nin itirazıyla: DEM’in kazandığı Hilvan’da seçim tekrarlanacak
Başak Demirtaş Van yolcusu
Fenerbahçe kararını verdi: Çekilme yok
Çekilme gündemiyle toplanan Fenerbahçe, lige devam kararı aldı.
Fenerbahçe’de yönetime tam yetki verildi
Ali Koç: Futbolcularımıza ceza verilmesi için yapılan baskının farkındayız
İstanbul’da partiye göre ‘demokrasi’: AKP itirazlarına onay, muhalefete ret
AKP özellikle az farkla kaybettiği yerlerde itirazlarda bulunuyor. İtirazların geneli olumlu sonuçlanıyor. Ancak diğer partilerin benzer itirazları reddediliyor.
Türk sinemasının acı günü: Türker İnanoğlu hayatını kaybetti
Türk sinemasına büyük emekler veren Türker İnanoğlu hayatını kaybetti.
İstanbul’da 16 katlı binada yangın: Ölü sayısı 29’a yükseldi
İstanbul Beşiktaş’ta 16 katlı bir binanın altındaki eğlence merkezinde tadilat sırasında çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetti.
Ekonominin dümeni CHP’de
31 mart seçim sonuçlarına göre yerelde Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 74’ü muhalefet partilerinin belediyeleri tarafından yönetilecek. En büyük ekonomiye sahip illerin tamamı CHP’ye geçti. Milli gelirin 73,41’i artık CHP’li belediyelerin yönetiminde.
DİSK: 1 Mayıs’ta Taksim’deyiz
DİSK yönetim kurulu 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı Taksim’de kutlama kararı aldı.
Merkez Bankası başkanı: Sıkı parasal koşulları sürdüreceğiz
Merkez Bankası (MB) Başkanı Fatih Karahan, “Aylık enflasyonun ana eğilimini belirgin ve kalıcı bir şekilde düşürecek sıkı parasal koşulları sürdüreceğiz” dedi.
Borsada milyoner göçü
Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre martta 1 milyon ve üzerinde portföyü olan yatırımcı sayısı 235 bin 198’e geriledi.