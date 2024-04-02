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Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 2 Nisan 2024

Van’da mazbata AKP adayına verildi: ‘Siyasi darbe’

Van İl Seçim Kurulu, Van büyükşehir belediye başkanı mazbatasını, seçimi kaybeden AKP adayına verilmesine karar verdi.

Demirtaş Erdoğan’a seslendi: Van kararına ‘Dur’ demenizi bekliyoruz

İmamoğlu’ndan Van tepkisi: Hep birlikte tepki göstermek zorundayız

CHP’den Van’a heyet

Van kararı HÜDA-PAR’ı da isyan ettirdi

Özgür Özel’den Van tepkisi: Halkın iradesine pusu

DEM’in mazbatasına ‘konan’ AKP’li aday ‘Kayyum olarak atanmak istemem’ demiş

AKP’nin itirazıyla: DEM’in kazandığı Hilvan’da seçim tekrarlanacak

Başak Demirtaş Van yolcusu

Fenerbahçe kararını verdi: Çekilme yok

Çekilme gündemiyle toplanan Fenerbahçe, lige devam kararı aldı.


Fenerbahçe’de yönetime tam yetki verildi

Ali Koç: Futbolcularımıza ceza verilmesi için yapılan baskının farkındayız

İstanbul’da partiye göre ‘demokrasi’: AKP itirazlarına onay, muhalefete ret

AKP özellikle az farkla kaybettiği yerlerde itirazlarda bulunuyor. İtirazların geneli olumlu sonuçlanıyor. Ancak diğer partilerin benzer itirazları reddediliyor.

Tütünle mücadele lafta kaldı: Rekora koşuyoruz

Türk sinemasının acı günü: Türker İnanoğlu hayatını kaybetti

Türk sinemasına büyük emekler veren Türker İnanoğlu hayatını kaybetti.

İstanbul’da 16 katlı binada yangın: Ölü sayısı 29’a yükseldi

İstanbul Beşiktaş’ta 16 katlı bir binanın altındaki eğlence merkezinde tadilat sırasında çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetti.

Ekonominin dümeni CHP’de

31 mart seçim sonuçlarına göre yerelde Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 74’ü muhalefet partilerinin belediyeleri tarafından yönetilecek. En büyük ekonomiye sahip illerin tamamı CHP’ye geçti. Milli gelirin 73,41’i artık CHP’li belediyelerin yönetiminde.

DİSK: 1 Mayıs’ta Taksim’deyiz

DİSK yönetim kurulu 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı Taksim’de kutlama kararı aldı.

Merkez Bankası başkanı: Sıkı parasal koşulları sürdüreceğiz

Merkez Bankası (MB) Başkanı Fatih Karahan, “Aylık enflasyonun ana eğilimini belirgin ve kalıcı bir şekilde düşürecek sıkı parasal koşulları sürdüreceğizdedi.

Borsada milyoner göçü

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre martta 1 milyon ve üzerinde portföyü olan yatırımcı sayısı 235 bin 198’e geriledi.

Halil Umut Meler’e VAR görevi

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