Merkez Bankası başkanı: Sıkı parasal koşulları sürdüreceğiz

Merkez Bankası (MB) Başkanı Fatih Karahan, “Aylık enflasyonun ana eğilimini belirgin ve kalıcı bir şekilde düşürecek sıkı parasal koşulları sürdüreceğiz” dedi.

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Türkiye Bankalar Birliği (TTB) açıklamasına göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, TBB Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar ve TBB Yönetim Kuruluyla bir araya geldi.

TRT Haber’in aktardığına göre TBB’deki toplantının gündemi bankacılık sektörünün durumu, enflasyon görünümü ve para politikasındaki son gelişmeler oldu.

Karahan toplantıda, “2024’ün ikinci yarısında dezenflasyon tesis edilecek” dedi.

Piyasa mekanizmasının işlevselliği ve makro finansal istikrara yönelik uygulamaların teknik ayrıntılarına değinen Karahan’ın açıklaması şöyle: “Dezenflasyona yönelik adımlarımızın finansal koşullara, talebe ve fiyatlama davranışlarına yansıyacağını öngörüyoruz. Aylık enflasyonun ana eğilimini belirgin ve kalıcı bir şekilde düşürecek sıkı parasal koşulları sürdüreceğiz. Para politikasındaki kararlı duruşumuz, hedeflediğimiz dezenflasyon patikasına başarıyla ulaşmamızı sağlayacak.”

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