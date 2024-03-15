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Yaramazlara biraz batar!

Merkez Bankası anketi: Dolar ve enflasyon beklentisi yükseldi

Merkez Bankası (MB) Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre yıl sonu dolar/TL beklentisi 40,53 lira oldu.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

MB, reel ve finansal sektör temsilcileriyle profesyonellerden oluşan 70 katılımcıyla gerçekleştirdiği mart ayı piyasa katılımcıları anketini yayınladı.


Enflasyon beklentisi

Buna göre cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi yüzde 42,96’dan yüzde 44,19’a yükseldi.

TÜFE’de artış beklentileri 12 ay sonrası için yüzde 37,78’den yüzde 36,70’e, 24 ay sonrası için yüzde 23,05’ten yüzde 22,67’ye geriledi.

Dolar/TL beklentisi 40’ın üzerinde

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 40,02’den 40,53’e yükselirken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi 41,15’ten 42,79’a yükseldi.

Politika faizinde değişiklik beklenmiyor

MB’nin ay sonu faiz beklentisi bir önceki ankette yüzde 45’ken bu ankette sabit kaldı.

MB anketi: Yıl sonunda bir dolar 40 lira olacak

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