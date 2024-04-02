12 yaşında 'büyük usta' ünvanını aldı

Yağız Kaan Erdoğmuş, 12 yaşında büyük usta (GM) ünvanını alarak satranç tarihinde bunu başaran dördüncü en genç isim oldu.
Türkiye Satranç Federasyonu, 12 yaşındaki satranç sporcusu Yağız Kaan Erdoğmuş’un Grenke Açık Satranç Turnuvası’nı başarıyla tamamlayıp büyükusta-grandmaster (GM) olduğunu duyurdu.
Erdoğmuş, Uluslararası Satranç Federasyonu (FIDE) sıralamasına göre aktif satranç sporcuları arasında dünyanın en genç GM’si oldu.
Dünya tarihin en genç GM’leri listesinde dördüncü sırada yer alan Erdoğmuş, 11 yaşında da dünyanın En Genç Uluslararası Ustası-IM (International Master) ünvanına sahip olmuştu.
Yağız Kaan ile beraber Türkiye’deki büyük usta sayısı 16’ya yükseldi.