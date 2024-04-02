Ali Koç: Futbolcularımıza ceza verilmesi için yapılan baskının farkındayız

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Trabzon’daki olaylı maçta saldırıya karşılık veren futbolcuları övdü. Koç ayrıca “Futbolcularımıza ceza verilmesi için yapılan baskıların da farkındayız” dedi.

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Fenerbahçe’nin 17 Mart’ta Trabzonspor’a karşı deplasmanda aldığı 3-2’lik maçtan sonra Trabzonspor taraftarları sahaya inmişti. Futbolculardan bazıları saldırıya uğrayınca olaylar alevlenmişti.

Sarı lacivertli yönetim bunun üzerine çekilme gündemiyle bugün toplandı.

Ali Koç, Olağanüstü Genel Kurul’da konuştu. Konuşmadan öne çıkan başlıklar şöyle:

*Bugün göz göre göre pervasızca, namertçe emeğimizin gasp edilmesine neden olan sonuçları değerlendirmek için buradayız.

*Son olarak Trabzonspor maçımızda dünyanın hiçbir yerinde bitirilmeyecek bir maçı oynamak zorunda bırakıldık. Bir kez daha emeklerimiz çalınmaya ve şampiyonluğumuz elimizden alınmaya teşebbüs edilmiştir.

*Bugün burada olağanüstü şekilde toplanmamızın sebebi sadece o maç değildir. Sözde şike kumpasları, otobüsümüzün kurşunlanması, kirli ittifaklarla şampiyonluklarımızın çalınması, standart dışı hakem yönetimleri, başarı için her yol mübahtır anlayışıyla hareket eden rakipler ve içinde bulunduğumuz kısır döngü bizlere artık yeter dedirtti.

*Ne sesimizi duyan var ve ne utanan var. Dünyanın hiçbir yerinde yaşanmayacak, izin verilmeyecek haksızlıklara 20 yıldır maruz bırakıldık.

‘Sesimizi duyan yok’

*Trabzonspor maçına değinmek istiyorum çünkü bizim için bardağı taşıran son damla oldu. Maçta ve maç sonunda yaşananlar organize bir şekilde gerçekleşmiştir. Bu duruma göz yumulmuş ve müsaade edilmiştir.

*Gergin geçeceği apaçık belli bir maçta vali ve emniyet müdürlüğü gereken önlemi alamamıştır. Trabzon’da yaşanan güvenlik zafiyeti hiçbir şekilde hafife alınacak bir konu değildir.

*Maça gelen taraftarlar aranmamıştır. Passolig kartları tüm takım taraftarlarına açılmıştır. Maskeli taraftarlara nasıl oluyorsa göz yumulmuştur.

*Meşru müdafaa yapan üç futbolcumuz ve iki çalışanımız PFDK’ya sevk edilmiştir.

*Biz bu maçtan beri dünyayla temas halindeyiz. Uzmanlar, hukukçularla temas halindeyiz. TFF’deki yabancı gözlemci hakeme tam puan verdi. Bizim temasta olduğumuz yabancı uzmanlar bu hakem dışarıda olsa lisansının iptal edileceğini söylüyor.

*Herhalde, uslu uslu futbolcularımızın dayak yemesini bekliyorlardı. Oyuncularımız kahramanca armalarını temsil ettiler. İki camia da itidalli davranmaya çalıştık ancak perde arkasında futbolcularımıza ceza verilmesi için yapılan baskıların da farkındayız.