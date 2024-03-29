Ali Koç: Trabzon'daki olay planlıydı, amaç bizi şampiyonluktan etmek

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Trabzon’daki olayların planlı olduğunu ve amacın da kendilerini şampiyonluktan etmek olduğunu vurguladı.

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Fenerbahçe’nin 17 Mart’ta Trabzonspor’a karşı deplasmanda aldığı 3-2’lik maçtan sonra Trabzonspor taraftarları sahaya inmişti. Futbolculardan bazıları saldırıya uğrayınca olaylar alevlenmişti.

Sarı lacivertli yönetim bunun üzerine çekilme gündemiyle 2 Nisan’da toplanma kararı aldı.

Toplantı öncesi divan kurulu üyeleriyle istişare buluşan Başkan Ali Koç’tan çarpıcı açıklamalar geldi.

PFDK sevklerinin henüz açıklanmamış olmasına dikkat çeken Koç, TFF’nin Fenerbahçeli oyunculara ceza verme hazırlığında olduğunu vurguladı.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

*Fenerbahçe Spor Kulübü için iki tane ekstrem var. Biri hiçbir şey yapmadan devam etmek, bana sorarsanız en kötü seçenek bu. En ekstremi d bir müddet futbol faaliyetlerini durdurmak. Bu iki ekstrem arasında muhtelif alternatifler var. İnsanlarla konuştukça yeni fikirler geliyor. Bunu 1-0 oyunu olarak görmemek lazım.

*Sponsorlarımızla toplandık. Ne karar verirsek verelim sponsorlukları devam ettirip ettirmeyeceklerini sorduk, bazıları daha da fazla vereceklerini söyledi. Yarın Samandıra’da bu oyunun öznesi olan futbolcularımız ve teknik kadromuzla buluşacağız. Sanmayın ki duygusal bir karar aldık ve düşünmeden taşınmadan 2 Nisan’ı bekliyoruz. Hep beraber en aklıselim kararı vereceğiz.

‘Saldırı organize’

Trabzonspor maçı bardağı taşıran damladır. Trabzon’daki olay tamamen organize, belli bir amaç ve hedef doğrultusunda, o amaç da bizi bir kez daha şampiyonluktan etmek. Bu Trabzonspor’un amacı demiyorum. Ama organize kötülüğün tavan yaptığı örneklerden bir tanesi.”

*Niye böyle düşünüyoruz? Olağanüstü bir güvenlik zafiyeti var. Bu güvenlik zafiyetini kimse açıklayamaz. Derbilerin nasıl olduğu, gergin geçtiği biliniyor. Özellikle Trabzonspor-Fenerbahçe derbilerinin bilindiği ortamda, statta polis olmaması, bizim açımızdan açıklaması olacak konu değil.

*Burada polis yoktu. Pet şişeler sahaya atılıyordu. Ramazan diye pet şişe dediler. Trabzonlu dostlarımızla konuştuk, hiç üst araması olmamış. Karadeniz insanı merttir. Maskeyle maça gittiğini hatırlamıyorum.

‘Emniyet görmüyor mu?’

*Bize göre Trabzon emniyetinin büyük zaafı olmuştur. Emniyet müdürünün hala görevde olması bize de bir mesajdır. Takım 2-0 önde, futbolcuların can güvenliği için hocamıza “İstediğin an takımı çekebilirsin” mesajı verme ihtiyacı hissediyorum. E Trabzon emniyeti, siz görmüyor musunuz? Belliydi bu noktaya geleceği.

*Anlıyor musunuz yabancı hakem ısrarımızı. Yabancı hakem olsaydı maçı oynatır mıydı? Mümkünatı yok. Futbolcularımıza ceza vereceklermiş. Onların menfaatleri açısından inşallah vermezler. Çünkü Türk futbolu uluslararası alanda çok büyük sıkıntıya girer.”

‘Nasıl ceza veririz diye uğraşıyorlar’

*Şimdi kılıfına uydurmaya çalışıyorlar. Bu maçta da Fenerbahçe’ye nasıl ceza vereceğiz diye uğraştılar. Fenerbahçeli oyuncuların linç mi edilmesi gerekiyordu? O bayrak Mert Müldür’ün vücuduna girince mi işin ciddiyetini anlamamız gerekiyordu. Yoksa otobüsümüz viyadükten uçsaydı mı ciddiyeti anlayacaktık?

*Canımızdan çok sevdiğimiz Fenerbahçe için önemli kararlar alacağız. Bunu bir karar olarak görmeyin. Bir veya sıfır değil. Ligden çekilirsin çekilmezsin, arada alınacak başka kararlar da var. Beraber yapmalıyız. Tüm fikirlerin ekonomik ve hukuki boyutlarını anlatacağız. Tarihi bir dönemeçten geçiyoruz.