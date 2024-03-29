Diken

Yaramazlara biraz batar!

Kulüpler Birliği Ali Koç'un istifasını kabul etmedi

Trabzon’daki olaylı derbi sonrası Kulüpler Birliği başkanlığından istifa eden Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, 18 kulübün talebi üzerine görevine devam edecek.

Fotoğraf: AA

Fenerbahçe’nin 17 Mart’ta Trabzonspor’a karşı deplasmanda aldığı 3-2’lik maçtan sonra Trabzonspor taraftarları sahaya inmişti. Futbolculardan bazıları saldırıya uğrayınca olaylar alevlenmişti.


Sarı lacivertli yönetim bunun üzerine çekilme gündemiyle 2 Nisan’da toplanma kararı aldı.

Ali Koç da hem burada yaşananlar hem de benzer sorunlar üzerine Kulüpler Birliği başkanlığını bırakmıştı.

Birlik, 18 kulübün talebi üzerine Koç’un istifasını kabul etmedi. Koç görevine devam edecek.

Ali Koç masadaki üç seçeneği sıraladı

Fenerbahçe Süper Lig’den çekilme gündemiyle toplanıyor

Trabzonspor-Fenerbahçe maçı: 12 gözaltı

TFF: Gerekli ceza verilecek

Sahaya giren Trabzonspor taraftarlarıyla ilgili soruşturma başlatıldı

İsmail Kartal: Tribün saldırısına uğradık

Fenerbahçe Trabzonspor’u deplasmanda yendi, taraftar sahayı bastı

SON HABERLER

Bir sonraki papa kim olacak?

Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis 88 yaşında hayatını kaybetti. Peki yerine seçilebilecek isimler arasında kimler öne çıkıyor?