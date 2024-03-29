Kulüpler Birliği Ali Koç'un istifasını kabul etmedi

Trabzon’daki olaylı derbi sonrası Kulüpler Birliği başkanlığından istifa eden Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, 18 kulübün talebi üzerine görevine devam edecek.

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Fenerbahçe’nin 17 Mart’ta Trabzonspor’a karşı deplasmanda aldığı 3-2’lik maçtan sonra Trabzonspor taraftarları sahaya inmişti. Futbolculardan bazıları saldırıya uğrayınca olaylar alevlenmişti.

Sarı lacivertli yönetim bunun üzerine çekilme gündemiyle 2 Nisan’da toplanma kararı aldı.

Ali Koç da hem burada yaşananlar hem de benzer sorunlar üzerine Kulüpler Birliği başkanlığını bırakmıştı.

Birlik, 18 kulübün talebi üzerine Koç’un istifasını kabul etmedi. Koç görevine devam edecek.